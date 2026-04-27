Sturm auf Elmayer-Tanzkurse zwang Server in Knie

Kein Einzelfall: Schon 2024 brach der Server ein

Ein Novum ist die Panne freilich nicht: Schon vor zwei Jahren brach der Server zusammen – damals unter 44.000 Klicks. Diesmal fiel er bei weit mehr Anfragen in die Knie. Elmayer nahm es sportlich: „Heute (Anm. Montag) werden wir es noch einmal versuchen, und hoffentlich ist der Server dann kräftig genug.“ Um 18 Uhr öffnet das nun schleunigst aufgerüstete System neu.