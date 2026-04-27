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„100.000 Klicks“

Sturm auf Elmayer-Tanzkurse zwang Server in Knie

Wien
27.04.2026 12:30
Manche versuchten sich bei der Anmeldung für die Tanzkurse einen unlauteren Vorteil zu ...
Manche versuchten sich bei der Anmeldung für die Tanzkurse einen unlauteren Vorteil zu verschaffen – dann gingen die Server in die Knie.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Der Run auf Elmayers Jugendtanzkurse brachte den Server erneut zu Fall: Rund 100.000 Klicks überforderten das System. Thomas Elmayer schließt einen Hackerangriff aus, vermutet aber automatisierte Programme. Am Montagabend (18 Uhr) startet die Anmeldung mit aufgerüsteter Technik neu.

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Am Sonntagabend wollten tausende Wiener Jugendliche dasselbe: einen Platz in einem der begehrten Jugendtanzkurse der traditionsreichen Tanzschule Elmayer reservieren. Doch der Andrang war so gewaltig, dass die digitale Infrastruktur schlicht kapitulierte. „Wir hatten scheinbar 100.000 Klicks, und die hat der Server einfach nicht verkraftet“, so Tanzschul-Chef Thomas Elmayer zur „Krone“.

Einen Hackerangriff schließt er kategorisch aus. Doch er vermutet, dass manche Nutzer mit automatisierten Computerprogrammen tausende Klicks auf einmal auslösten – um sich beim begehrten Vergabeverfahren einen unlauteren Vorteil zu verschaffen.

Kein Einzelfall: Schon 2024 brach der Server ein
Ein Novum ist die Panne freilich nicht: Schon vor zwei Jahren brach der Server zusammen – damals unter 44.000 Klicks. Diesmal fiel er bei weit mehr Anfragen in die Knie. Elmayer nahm es sportlich: „Heute (Anm. Montag) werden wir es noch einmal versuchen, und hoffentlich ist der Server dann kräftig genug.“ Um 18 Uhr öffnet das nun schleunigst aufgerüstete System neu.

Richtige Vergabe erst am 1. Mai vor Ort
23 Jugendtanzkurse stehen heuer zur Auswahl, doch bestimmte Termine sind besonders begehrt – erfahrungsgemäß sind am ersten Abend regelmäßig sechs Kurse bereits ausgebucht. Die eigentliche Anmeldung findet erst am 1. Mai statt – in drei Varianten: mit reserviertem Termin zwischen 10 und 15 Uhr, mit Wartenummer ab 15 Uhr oder ohne Vorregistrierung ab 17 Uhr. Kursplätze werden jedenfalls ausschließlich vor Ort vergeben – kein Klick der Welt ändert daran etwas.

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