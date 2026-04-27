Gefahr durch Piraten vor Küste Somalias nimmt zu

Am 22. April wurde der Öltanker Honour 25 mit 17 Besatzungsmitgliedern etwa 30 Seemeilen vor der Küste Somalias gekapert. An Bord befanden sich 18.500 Barrel Öl. Die bewaffneten Angreifer zwangen die Besatzung, vor der Küste zu ankern. Wie sie das Schiff unter ihre Kontrolle bringen konnten, ist unklar. Einen Tag darauf wurde ein unter somalischer Flagge fahrendes Fischereifahrzeug überfallen und von Piraten beschlagnahmt.