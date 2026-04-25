Mittlerweile 110 Hektar betroffen

Kühe werden gemolken, der Kärntnermilch-Lkw fährt. Doch immer wieder geht der Blick in Richtung Samalm: „Steht meine Hütte noch, brennt mein Wald schon?“, das fragen sich täglich mehrere Lesachtaler. „Noch steht sie“, sagt Josef Strieder. Oben kämpfen die Florianis gegen das Feuer, das sich nicht aufhalten lassen will. Mehr als 110 Hektar sind bereits betroffen, und mit jeder Windböe entstehen neue Brandherde.