Waldbrand hält 138 Feuerwehrleute auf Trab

Derzeit steht ein Teil eines Waldes in Eisbach-Rein im Bezirk Graz-Umgebung in der Steiermark in Brand. Das Ausmaß des Feuers ist derzeit noch nicht bekannt. 138 Feuerwehrleute und zwei Hubschrauber sind im Einsatz.
Im Norden von Graz, genau in Eisbach-Rein (Bezirk Graz-Umgebung), kämpfen derzeit zahlreiche Einsatzkräfte gegen einen Waldbrand. „Im Moment ist das Löschen nur aus der Luft möglich. Zwei Hubschrauber sind im Einsatz“, bestätigt Herbert Buchgraber, Sprecher der Feuerwehren des Bereichs Graz-Umgebung, der „Krone“.
Rund 138 Feuerwehrleute sind mit 40 Fahrzeugen im Einsatz. Ihre Hauptaufgabe liegt im Moment darin, Wasser für die Löschung mit den Helikoptern bereitzustellen. Löscharbeiten vom Boden aus sind derzeit nicht möglich.
Waldbrand in Kärnten
Bereits seit zwei Tagen kämpfen die Einsatzkräfte in Kärnten gegen einen Waldbrand. Knapp 110 Hektar Wald stehen im Lesachtal in Flammen. Hier unterstützt inzwischen auch das Bundesheer bei den Löscharbeiten.
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