Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nördlich von Graz

Waldbrand hält 138 Feuerwehrleute auf Trab

Steiermark
25.04.2026 14:53
Weit mehr als 100 Einsatzkräfte stehen im Einsatz (Symbolbild).
Weit mehr als 100 Einsatzkräfte stehen im Einsatz (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Derzeit steht ein Teil eines Waldes in Eisbach-Rein im Bezirk Graz-Umgebung in der Steiermark in Brand. Das Ausmaß des Feuers ist derzeit noch nicht bekannt. 138 Feuerwehrleute und zwei Hubschrauber sind im Einsatz. 

0 Kommentare

Im Norden von Graz, genau in Eisbach-Rein (Bezirk Graz-Umgebung), kämpfen derzeit zahlreiche Einsatzkräfte gegen einen Waldbrand. „Im Moment ist das Löschen nur aus der Luft möglich. Zwei Hubschrauber sind im Einsatz“, bestätigt Herbert Buchgraber, Sprecher der Feuerwehren des Bereichs Graz-Umgebung, der „Krone“. 

Rund 138 Feuerwehrleute sind mit 40 Fahrzeugen im Einsatz. Ihre Hauptaufgabe liegt im Moment darin, Wasser für die Löschung mit den Helikoptern bereitzustellen. Löscharbeiten vom Boden aus sind derzeit nicht möglich.

Lesen Sie auch:
In der Nacht auf Samstag galt es, Brandwache zu halten und naheliegende Gebäude zu schützen.
110 Hektar brennen
Kein Ende in Sicht: Black Hawk löscht in Kärnten
25.04.2026

Waldbrand in Kärnten
Bereits seit zwei Tagen kämpfen die Einsatzkräfte in Kärnten gegen einen Waldbrand. Knapp 110 Hektar Wald stehen im Lesachtal in Flammen. Hier unterstützt inzwischen auch das Bundesheer bei den Löscharbeiten. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
25.04.2026 14:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In der Nacht auf Samstag galt es, Brandwache zu halten und naheliegende Gebäude zu schützen.
110 Hektar brennen
Kein Ende in Sicht: Black Hawk löscht in Kärnten
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Streit um Pensionen
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
Die Zeltstadt des Zirkus Wiener Neustadt
Fragwürdige Werbung
Zirkus macht gute Geschäfte mit „Freikarten“
Buckelwal „Tiimmy“ hat sich vor mehr als drei Wochen in die Wismarer Bucht vor der Ostsee-Insel ...
„Gut hingenommen“
Tierärztin fand keine Vene bei Wal „Timmy“
Ab dem 1. Mai ist die Steuer auf Spritpreise in Deutschland niedriger (Symbolbild).
Für Mai und Juni
Deutscher Bundestag beschloss Tankrabatt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
105.279 mal gelesen
Christian Poley
Niederösterreich
Ersthelfer sprang in Donau: „Das Auto sank sofort“
101.759 mal gelesen
Nach rund drei Stunden war das Auto geborgen. 
Ski Alpin
Hirscher nach Unfall: „Ich fahre nicht mehr Ski“
97.211 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marcel Hirscher im Gespräch mit der „Krone“
Wien
Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben
1165 mal kommentiert
Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.
Innenpolitik
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
1016 mal kommentiert
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
812 mal kommentiert
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf