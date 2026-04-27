Neue Einheit gegen steigende Waldbrandgefahr

Mannstärke, Ausbildung und Gerätschaft – dieses Triumvirat bestimmt die Schlagkraft der heimischen Feuerwehren und zeichnet sich aktuell auch im Kärntner Lesachtal aus. Wie berichtet, tobt das Inferno seit Donnerstagabend. 110 Hektar Wald stehen in Flammen und knapp 1000 Florianis kämpfen händeringend gegen Flammenwände und Glutnester.