Bub kehrt nach Amok-Drohung in die Schule zurück

„Wir haben Angst, dass dieser Bursch wieder in unserer Schule auftaucht. Keiner weiß etwas Genaues, nur, dass er am 7. April einen Amoklauf für den 16. April angekündigt hat. Das ist echt eine ungute Situation. Die Kinder fürchten sich, wenn er zurückkommt. Viele Eltern machen sich Sorgen“ – so wandte sich eine Mutter aus St. Pantaleon im Bezirk Braunau am Sonntag an die „Krone“.