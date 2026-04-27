Bub kehrt nach Amok-Drohung in die Schule zurück

Bei den Eltern der Mittelschule in St. Pantaleon liegen die Nerven blank: Ein 14-jähriger Mittelschüler kündigte in Sprachnachrichten einen Amoklauf an und kam in die Psychiatrie. Das war vor zwanzig Tagen. Heute könnte er wieder in der Schule auftauchen. Manche Eltern wollen deshalb sogar ihre Kinder zu Hause lassen – aus Angst und als Protest.
„Wir haben Angst, dass dieser Bursch wieder in unserer Schule auftaucht. Keiner weiß etwas Genaues, nur, dass er am 7. April einen Amoklauf für den 16. April angekündigt hat. Das ist echt eine ungute Situation. Die Kinder fürchten sich, wenn er zurückkommt. Viele Eltern machen sich Sorgen“ – so wandte sich eine Mutter aus St. Pantaleon im Bezirk Braunau am Sonntag an die „Krone“.
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