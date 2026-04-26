WAC-Torheld Pink spricht über seine Zukunft

Europacup-Elfer in den Himmel gejagt, langwierige Knie-Verletzung – alles vergessen! Markus Pink war beim 1:0 über GAK der Torheld des WAC. Sein Kontrakt läuft aus – jetzt spricht er auch über seine Zukunft. Und: Darum hatte der Wolfsberger Stadtpfarrer Krzysztof Kranicki die größte Freude mit Pink!