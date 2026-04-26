WAC-Torheld Pink spricht über seine Zukunft

Europacup-Elfer in den Himmel gejagt, langwierige Knie-Verletzung – alles vergessen! Markus Pink war beim 1:0 über GAK der Torheld des WAC. Sein Kontrakt läuft aus – jetzt spricht er auch über seine Zukunft. Und: Darum hatte der Wolfsberger Stadtpfarrer Krzysztof Kranicki die größte Freude mit Pink!
Derart selig hat WAC-Boss Dietmar Rieg-ler mit seiner Waltraud die Klubhymne „Schwarzer Sand“ noch selten geträllert, wie nach diesem so wichtigen 1:0 über GAK am Samstag. „Jetzt noch zwei Siege – und wir haben es gepackt!“, rechnet der Neo-Sechziger.
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