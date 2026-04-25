Kein Ende in Sicht: Einsatz im Lesachtal

Seit zwei Tagen ist das Kärntner Lesachtal im Ausnahmezustand: Knapp70 Hektar Wald brennen. 40 Feuerwehren und das Bundesheer sind im Einsatz. Auch am Samstag wird weiter gelöscht.
Knapp 200 Feuerwehrleute, sechs Hubschrauber-Teams und Dutzende andere Helfer sind im Löscheinsatz im Lesachtal. Wie berichtet, war im Bereich Promeggen, östlich von Maria Luggau nahe der Ortschaft Xaveriberg, aus bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Flammen griffen wegen des Windes und der voerherrschenden Trockenheit schnell auf ein riesiges Gebiet über. Während am Freitag erst noch Hoffnung betsanden hatte, die brennende Fläche zu verkleinern, brannten am Abend bereits 70 Hektar.
DAs Bundesheer steht im Assistenzeinsatz. Das Land Kärnten war mit dem Bezirkskrisenstab, dem Landesfeuerwehrkommando und dem Katastrophenschutz in laufendem, engem Austausch. Die Taktik der Einsatzkräfte: Versuchen den Brand vorerst unter Kontrolle zu halten – mit Unterstützung von sechs Helikoptern von Bundesheer und Polizei. Doch auch die Wasserversorgung in dem extrem steilen Gebiet ist eine Herausforderung für die Einsatzkräfte. Auch die extreme Rauchentwicklung der sich nach oben fressenden Flammen ist eine wachsende Gefahr.
Hubschrauber bis zur Dämmerung unterwegs
Bis in die Abendstunden waren die Hubschrauber im Löscheinsatz. In der Nacht wurde vom Boden aus Brandwache gehalten, um vor allem die Gebäude in der Nähe des Brandes zu schützen. In den frühen Morgenstunden des Samstags wird intensiv weitergelöscht. Und man habe auch Geräte, wie etwa größere Löschbehälter, aus anderen Bundesländern angefordert, hieß es von der LAWZ. Am Samstag kommt ein weiterer Hubschrauber in den Einsatz.
Ein Ende des Flammeninfernos ist noch nicht in Sicht. Die Landesalarm- und warnzentrale LAWZ geht davon aus, dass sich der Einsatz zumindest in die kommende Woche hinausziehen wird. Wir berichten.
Wehren warnen vor Trockenheit
Währenddessen warnen auch andere Kärntner Feuerwehren vor der extremen Waldbrandgefahr im Land. Die fehlenden Niederschlagsmengen der vergangenen Wochen bergen viele Risiken.
Die B 111 war bereits am Freitag gesperrt – die Gefahr für vorbeifahrende Autofahrer ist zu groß. Wie die Bezirkshauptmannschaft Hermagor mitteilte, bleibt sie auch am Samstag gesperrt. Die Zufahrt bis St. Lorenzen im Lesachtal über Kärnten bzw. bis Maria Luggau über Osttirol ist möglich.
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