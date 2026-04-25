Kein Ende in Sicht: Einsatz im Lesachtal

Hubschrauber bis zur Dämmerung unterwegs

Bis in die Abendstunden waren die Hubschrauber im Löscheinsatz. In der Nacht wurde vom Boden aus Brandwache gehalten, um vor allem die Gebäude in der Nähe des Brandes zu schützen. In den frühen Morgenstunden des Samstags wird intensiv weitergelöscht. Und man habe auch Geräte, wie etwa größere Löschbehälter, aus anderen Bundesländern angefordert, hieß es von der LAWZ. Am Samstag kommt ein weiterer Hubschrauber in den Einsatz.