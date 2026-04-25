Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

70 Hektar brennen

Kein Ende in Sicht: Einsatz im Lesachtal

Kärnten
25.04.2026 06:30
In der Nacht auf Samstag galt es Brandwache zu halten und naheliegende Gebäude zu schützen.
In der Nacht auf Samstag galt es Brandwache zu halten und naheliegende Gebäude zu schützen.(Bild: FF Liesing)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Seit zwei Tagen ist das Kärntner Lesachtal im Ausnahmezustand: Knapp70 Hektar Wald brennen. 40 Feuerwehren und das Bundesheer sind im Einsatz. Auch am Samstag wird weiter gelöscht.

0 Kommentare

Knapp 200 Feuerwehrleute, sechs Hubschrauber-Teams und Dutzende andere Helfer sind im Löscheinsatz im Lesachtal. Wie berichtet, war im Bereich Promeggen, östlich von Maria Luggau nahe der Ortschaft Xaveriberg, aus bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Flammen griffen wegen des Windes und der voerherrschenden Trockenheit schnell auf ein riesiges Gebiet über. Während am Freitag erst noch Hoffnung betsanden hatte, die brennende Fläche zu verkleinern, brannten am Abend bereits 70 Hektar.

Lesen Sie auch:
Diese Luftaufnahme aus einem Polizeihubschrauber verdeutlicht das Ausmaß des Waldbrandes.
Sechs Helis im Einsatz
Waldbrand außer Kontrolle: Fläche doppelt so groß
24.04.2026
Brandgefahr bleibt
Fast 50 Prozent weniger Niederschlag und Wind
24.04.2026
Experten warnen
„Außergewöhnlich trocken“: Waldbrandgefahr hoch
24.04.2026

DAs Bundesheer steht im Assistenzeinsatz. Das Land Kärnten war mit dem Bezirkskrisenstab, dem Landesfeuerwehrkommando und dem Katastrophenschutz in laufendem, engem Austausch. Die Taktik der Einsatzkräfte: Versuchen den Brand vorerst unter Kontrolle zu halten – mit Unterstützung von sechs Helikoptern von Bundesheer und Polizei. Doch auch die Wasserversorgung in dem extrem steilen Gebiet ist eine Herausforderung für die Einsatzkräfte. Auch die extreme Rauchentwicklung der sich nach oben fressenden Flammen ist eine wachsende Gefahr. 

Hubschrauber bis zur Dämmerung unterwegs
Bis in die Abendstunden waren die Hubschrauber im Löscheinsatz. In der Nacht wurde vom Boden aus Brandwache gehalten, um vor allem die Gebäude in der Nähe des Brandes zu schützen. In den frühen Morgenstunden des Samstags wird intensiv weitergelöscht. Und man habe auch Geräte, wie etwa größere Löschbehälter, aus anderen Bundesländern angefordert, hieß es von der LAWZ. Am Samstag kommt ein weiterer Hubschrauber in den Einsatz.

Der Krisenstab tagt Samstagfrüh
Der Krisenstab tagt Samstagfrüh(Bild: LM Matthias Warmuth)
Ein Einsatz am Boden ist herausfordernd
Ein Einsatz am Boden ist herausfordernd(Bild: LM Matthias Warmuth)
Knapp 200 Feuerwehrleute stehen im Einsatz
Knapp 200 Feuerwehrleute stehen im Einsatz(Bild: FF Liesing)

Ein Ende des Flammeninfernos ist noch nicht in Sicht. Die Landesalarm- und warnzentrale LAWZ geht davon aus, dass sich der Einsatz zumindest in die kommende Woche hinausziehen wird. Wir berichten.

Wehren warnen vor Trockenheit
Währenddessen warnen auch andere Kärntner Feuerwehren vor der extremen Waldbrandgefahr im Land. Die fehlenden Niederschlagsmengen der vergangenen Wochen bergen viele Risiken.

Die B 111 war bereits am Freitag gesperrt – die Gefahr für vorbeifahrende Autofahrer ist zu groß. Wie die Bezirkshauptmannschaft Hermagor mitteilte, bleibt sie auch am Samstag gesperrt. Die Zufahrt bis St. Lorenzen im Lesachtal über Kärnten bzw. bis Maria Luggau über Osttirol ist möglich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
25.04.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Kärnten
Bundesheer
AusnahmezustandHubschrauber
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Buckelwal „Tiimmy“ hat sich vor mehr als drei Wochen in die Wismarer Bucht vor der Ostsee-Insel ...
„Gut hingenommen“
Tierärztin fand keine Vene bei Wal „Timmy“
Ab dem 1. Mai ist die Steuer auf Spritpreise in Deutschland niedriger (Symbolbild).
Für Mai und Juni
Deutscher Bundestag beschloss Tankrabatt
Wirbelsturm-Monster
Seltener Mehrfach-Tornado wütete über Oklahoma
Sanktioniertes Schiff
US-Militär entert erneut Tanker mit iranischem Öl
Spektakulärer Ausbruch
Vulkan Kilauea spukt 400 Meter hohe Lava-Fontänen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
132.089 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ausland
An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma
103.420 mal gelesen
„Timmy“ wird von Helfern befeuchtet, damit er nicht austrocknet.
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
101.196 mal gelesen
Christian Poley
Wien
Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben
1149 mal kommentiert
Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.
Innenpolitik
Thurnher mit klarer Mehrheit an ORF-Spitze gewählt
681 mal kommentiert
Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag Ingrid Thurnher (Bild) zur neuen ORF-Generaldirektorin ...
Österreich
Rabiater Schubhäftling löst Notrutsche aus
644 mal kommentiert
Wegen eines randalierenden Abschiebehäftlings kurz vor dem Abflug musste ein Airbus A320 von ...
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Eigene Lösung gefunden
Warum Kärntner für Pass Landesgrenze überqueren
70 Hektar brennen
Kein Ende in Sicht: Einsatz im Lesachtal
Krone Plus Logo
Jetzt brennt‘s richtig
WAC-Coach Silberberger: „Wie eine Schrotflinte!“
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: Der WAC empfängt den GAK
Krone Plus Logo
Mit Graz Meister
Eishockey-WM? Der Anruf vom Teamchef blieb aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf