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Anschlag?

31-jähriger Lehrer schoss bei Trump-Dinner um sich

Ausland
26.04.2026 07:08
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein mit einer Schrotflinte bewaffneter Mann hat am Samstagabend versucht, in das Dinner der White-House-Korrespondenten im Washingtoner Hilton-Hotel einzudringen und dabei auf einen Agenten des Secret Service im Kontrollbereich außerhalb des Festsaals geschossen. Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania und weitere Festgäste wurden in Sicherheit gebracht.

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Mehrere Medien hatten von einem Schützen berichtet. Ein für die Nachrichtenagentur Reuters arbeitender freier Fotograf hörte vier bis sechs laute Knalle im Hotel, jedoch nicht in unmittelbarer Nähe des Dinners. Im Festsaal des Hotels brach Panik aus. Anwesende riefen „Runter, runter!“. Hunderte Gäste warfen sich unter die Tische, während Agenten des Secret Service in Kampfausrüstung in den Raum stürmten.

Was sah Melania Trump vor Schüssen?
Trump und die First Lady versteckten sich hinter dem Podium, bevor sie von ihren Personenschützern hinausgebracht wurden. Kurz bevor sie von der Bühne geleitet wurde, schien Melania Trump auf etwas im Publikum zu reagieren und wirkte besorgt (siehe X-Posting unten), wie eine Live-Übertragung des Senders CSPAN zeigte. Auch andere Regierungsmitglieder, darunter Vizepräsident JD Vance, wurden evakuiert.

Der Mann habe mehrere Waffen bei sich gehabt und wollte töten. Er nehme an, dass es sich neuerlich um einen Anschlagsversuch auf sein Leben gehandelt habe, erklärte der US-Staatschef nach dem gefährlichen Zwischenfall. Allerdings sei er aber sehr weit von ihm entfernt gewesen, fügte der Präsident hinzu.

Trump trat in Abendgarderobe im Presseraum des Weißen Hauses auf. Mit 2600 Gästen hatte er an der prestigereichen Veranstaltung der Presseleute des Weißen Hauses in einem Washingtoner Hotel teilgenommen, als die Schüsse fielen und er gemeinsam mit weiteren hochrangigen Regierungsvertretern in Sicherheit gebracht wurde.

Plötzlich fielen Schüsse und US-Präsident Donald Trump, seine Ehefrau Melania und weitere ...
Plötzlich fielen Schüsse und US-Präsident Donald Trump, seine Ehefrau Melania und weitere Regierungsmitglieder mussten in Sicherheit gebracht werden.(Bild: AP/Alex Brandon)
Hier wird Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hinauseskortiert.
Hier wird Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hinauseskortiert.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)
Schwer bewaffnete Polizisten stürmten sofort das Hotel.
Schwer bewaffnete Polizisten stürmten sofort das Hotel.(Bild: AFP/ALEX WROBLEWSKI)
Es herrschte Chaos und Entsetzen.
Es herrschte Chaos und Entsetzen.(Bild: AFP/ROBERTO SCHMIDT)
(Bild: AP/Ethan Swope)
(Bild: AP/Ethan Swope)

Trump: „Das wird mich nicht davon abhalten, ...“
Bei der Pressekonferenz lobte Trump demonstrativ die Arbeit des Secret Service. Zu den Hintergründen des Schützen sagte er, dass es sich vermutlich um einen „einsamen Wolf“ gehandelt habe. Er glaube auch nicht, dass der Schussangriff einen Bezug zum Iran-Krieg habe. Zugleich betonte er, dass er sich nicht vom Kurs gegenüber dem Iran abbringen lasse. „Das wird mich nicht davon abhalten, im Iran-Krieg zu siegen“.

Schütze festgenommen
Trump bestätigte rund eine Stunde nach dem Vorfall die Festnahme des Schützen. Laut Medienberichten soll es sich um einen Lehrer und Entwickler von Computerspielen aus dem Bundesstaat Kalifornien handeln. Dem Vernehmen verfügt der 31-Jährige über einen Studienabschluss an der renommierten California Institute of Technology.

„Was für ein Abend in D.C. Der Secret Service und die Strafverfolgungsbehörden haben hervorragende Arbeit geleistet“, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Trump hatte sich zunächst dafür ausgesprochen, „dass die Show weitergeht“.

Trump postete auf seiner Plattform Truth Social die Festnahme des Schützen.
Trump postete auf seiner Plattform Truth Social die Festnahme des Schützen.(Bild: AFP/@REALDONALDTRUMP/TRUTH SOCIAL )

Später teilte er mit, dass die Veranstaltung innerhalb von 30 Tagen nachgeholt werde. Trump war im Juli 2024 während des Wahlkampfes für seine zweite Amtszeit knapp einem Attentat entgangen, als ein Schütze ihn im Staat Pennsylvania knapp verfehlte. Die Kugel verletzte Trump leicht am Ohr.

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