Schütze passierte Kontrollen mit mehreren Waffen

Mit Waffen zwei Sicherheitschecks passiert

Doch wie konnte der 31-Jährige so nahe an den US-Präsidenten und andere Regierungsmitglieder herankommen? Ob es zu Pannen gekommen ist, muss nun geklärt werden. Ein Sprecher des Secret Service, der für die Sicherheit des Präsidenten zuständig ist, sagte, die Schüsse seien an der zentralen Einlasskontrolle zu dem Presse-Dinner gefallen. Der Mann passierte zwei Sicherheitschecks, bevor er überwältigt wurde. Es wurde nicht auf ihn geschossen.