Stiftswald in Flammen: Abt betet für Feuerwehr

Bis zu 250 Feuerwehrleute im Einsatz

Doch die Gefahr ist natürlich längst nicht gebannt. Noch immer sind 40 bis 50 Hektar Wald in schwer zugänglichen Gelände vom Feuer betroffen. „Der Einsatz läuft demnach voll weiter – heute sind zwischen 200 und 250 Leute von uns am Berg“, sagte Buchgraber Montagfrüh der „Krone“. Die Feuerwehrleute kommen wieder aus der ganzen Steiermark – auch vier Hubschrauber sind erneut dabei.