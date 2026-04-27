Neue Operette zwischen Champagner und Charme

Das Operettenfundstück „Heute Nacht Fräulein“ feierte am Samstag in der Blackbox des Linzer Musiktheaters Premiere. Eine romantische Story mit Swing, Schlager und Foxtrott der 1930er Jahre. Dazu wird auch ein Menü serviert.
Eine Bühne rechts, eine links, eine in der Mitte: Mittendrin sitzt das Publikum bei Tischen, wie die Gäste in einem Café der 30er Jahre. Selbstbedienung an der Bar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.