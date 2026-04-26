Hier wechseln 500.000 Container den Besitzer

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Wien
26.04.2026 19:00
Im Hafenbecken liegt das Reserveschiff eines Donau-Kreuzfahrt-Unternehmens. 25 dieser Schiffe ...
Im Hafenbecken liegt das Reserveschiff eines Donau-Kreuzfahrt-Unternehmens. 25 dieser Schiffe werden hier im Winter zwischen geparkt.(Bild: David Bohmann)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Ein Rundgang durch den Wiener Hafen zeigt, wie die Stadt still und effizient auch in Krisenzeiten am Laufen gehalten wird – und warum die Politik am  Mega-Umschlagplatz wirtschaftlich festhält.

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Die gelbe Warnweste eben erst angezogen, vibriert auch schon der Boden – 45 Tonnen Stahl heben gerade einen Seecontainer auf den nächsten Güterzug. Herzlich willkommen im Hafen Wien, dem größten öffentlichen Donauhafen Ostösterreichs. Doris Pulker-Rohrhofer, technische Geschäftsführerin, empfängt die „Krone“ am Eingang zum weitläufigen Gelände in der Freudenau.

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