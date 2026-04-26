Hier wechseln 500.000 Container den Besitzer

Die gelbe Warnweste eben erst angezogen, vibriert auch schon der Boden – 45 Tonnen Stahl heben gerade einen Seecontainer auf den nächsten Güterzug. Herzlich willkommen im Hafen Wien, dem größten öffentlichen Donauhafen Ostösterreichs. Doris Pulker-Rohrhofer, technische Geschäftsführerin, empfängt die „Krone“ am Eingang zum weitläufigen Gelände in der Freudenau.