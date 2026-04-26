Präsident im Fadenkreuz: So gefährlich lebt Trump!

Was genau vorgefallen ist und ob es schwerwiegende Sicherheitslücken gegeben hat, ist jetzt Ermittlungssache. Klar ist, dass während des traditionellen Korrespondentendinners im Hilton Hotel in Washington am Samstagabend ein bewaffneter Mann auf einen Sicherungsposten des Secret Service zustürmte und mehrere Schüsse fielen. Ein Beamter wurde getroffen, eine schusssichere Weste hat ihm vermutlich das Leben gerettet.