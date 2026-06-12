Miese Betrugsmasche: „Ihr Kind leidet an Krebs“

Ihr Kind leidet an einer schweren Krebserkrankung und benötigt dringend ein sehr teures Medikament, das sofort bezahlt werden muss“ – mit diesem schmutzigen Trick sollen zwei Polen im Alter von 25 und 37 Jahren als Mitglieder eines Netzwerks ältere Menschen durch solche Schockanrufe unter Druck gesetzt haben, so lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft Wels.