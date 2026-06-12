Streit eskalierte, weil Nachbar ständig filmte

„Wenn du noch einmal ein Foto oder Video von mir machst, dann haue ich dich zusammen“, soll ein 61-jähriger Tiroler Mitte Februar seinen Nachbarn angemotzt haben. Laut Anklage versetzte er dem filmenden Psychotherapeuten anschließend einen Schlag, sodass dieser – mit seinem einjährigen Sohn am Arm – das Gleichgewicht verlor und in ein Gebüsch stürzte. Dabei soll er eine Daumenprellung sowie ein Hämatom am Nagelrand erlitten haben.