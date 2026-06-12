Kann der Neue die wilde Talfahrt der SPÖ stoppen?

Quo vadis, SPÖ? Diese Frage stellen sich auch die Wähler der Sozialdemokraten in Salzburg. Mit einer schillernden Politfigur haben die Roten Anfang des Jahrtausendens das Land gedreht. Doch nach Gabi Burgstaller kam der brutale Abstieg – von 45 auf 17 Prozent! Am Samstag soll wieder einmal ein Neustart beginnen.
Sie war wohl die schillerndste Figur der Salzburger Sozialdemokratie und hinterließ bleibende Spuren in der Landespolitik: Gabi Burgstaller. Unter ihr waren die Sozialdemokraten erfolgreich wie nie zuvor: Mit 45,4 Prozent holte sie 2004 den Landeshauptfrau-Sessel erstmals in der Salzburger Geschichte für die Roten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.