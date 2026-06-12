Kann der Neue die wilde Talfahrt der SPÖ stoppen?

Quo vadis, SPÖ? Diese Frage stellen sich auch die Wähler der Sozialdemokraten in Salzburg. Mit einer schillernden Politfigur haben die Roten Anfang des Jahrtausendens das Land gedreht. Doch nach Gabi Burgstaller kam der brutale Abstieg – von 45 auf 17 Prozent! Am Samstag soll wieder einmal ein Neustart beginnen.