Nach Bandscheibenvorfall: Ex-Goalie macht Ironman

Beim 27. Ironman Austria in Klagenfurt starten am Sonntag wieder 3000 Teilnehmer. Der Großteil sind Hobbyathleten – wie auch Florian Strießnig. Der 26-Jährige macht seinen ersten Ironman, beendete erst im Vorjahr seine aktive Karriere als Handball-Torhüter. Auf seine ehemaligen Teamkollegen in Ferlach wartet nächste Saison das Abenteuer Europacup.