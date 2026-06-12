Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Debüt in Klagenfurt

Nach Bandscheibenvorfall: Ex-Goalie macht Ironman

Kärnten
12.06.2026 05:58
Der Feldkirchner Florian Strießnig kehrte dem Handball im Vorjahr den Rücken, startet heuer ...
Der Feldkirchner Florian Strießnig kehrte dem Handball im Vorjahr den Rücken, startet heuer erstmals beim Ironman.(Bild: GEPA)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Beim 27. Ironman Austria in Klagenfurt starten am Sonntag wieder 3000 Teilnehmer. Der Großteil sind Hobbyathleten – wie auch Florian Strießnig. Der 26-Jährige macht seinen ersten Ironman, beendete erst im Vorjahr seine aktive Karriere als Handball-Torhüter. Auf seine ehemaligen Teamkollegen in Ferlach wartet nächste Saison das Abenteuer Europacup.

0 Kommentare

Im Mai vorigen Jahres beendete Florian Strießnig seine aktive Handball-Karriere. Beim SC Ferlach stand er in der höchsten heimischen Liga im Tor – starke Rückenprobleme durch einen Bandscheibenvorfall und verengte Nervenkanäle zwangen ihn, mit nur 25 Jahren aufzuhören.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
12.06.2026 05:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
148.757 mal gelesen
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
103.202 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Gericht
Strobl, die ORF-Kronzeugin und ein Firmen-Mercedes
78.342 mal gelesen
Krone Plus Logo
ORF-Kronzeugin war mit einem Wagen jenes Unternehmens unterwegs, für das die Privatfirma von ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1745 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
ORF-Chef Pig: „Ein neuer Morgen bricht an“
1710 mal kommentiert
Clemens Pig bei seinem ersten Auftritt
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1460 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Mehr Kärnten
Sport Tv Logo
Debüt in Klagenfurt
Nach Bandscheibenvorfall: Ex-Goalie macht Ironman
Krone Plus Logo
Der nächste Tierquäler
Bauer vor Gericht: Auch „Elsa“ starb als arme Sau
Sport Tv Logo
Tankstelle gepachtet
Ehemaliger ÖFB-Teamspieler verlässt den WAC!
Pfefferspray-Einsatz
Betrunkener Lenker bedroht Polizisten mit Axtstiel
Harmonika-Talente
Musikalischer Triumph: Gold für Tastenvirtuosen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf