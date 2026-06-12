Nach Bandscheibenvorfall: Ex-Goalie macht Ironman

Beim 27. Ironman Austria in Klagenfurt starten am Sonntag wieder 3000 Teilnehmer. Der Großteil sind Hobbyathleten – wie auch Florian Strießnig. Der 26-Jährige macht seinen ersten Ironman, beendete erst im Vorjahr seine aktive Karriere als Handball-Torhüter. Auf seine ehemaligen Teamkollegen in Ferlach wartet nächste Saison das Abenteuer Europacup.
Im Mai vorigen Jahres beendete Florian Strießnig seine aktive Handball-Karriere. Beim SC Ferlach stand er in der höchsten heimischen Liga im Tor – starke Rückenprobleme durch einen Bandscheibenvorfall und verengte Nervenkanäle zwangen ihn, mit nur 25 Jahren aufzuhören.
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