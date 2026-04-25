Bürgermeister Ludwig als SPÖ-Parteichef bestätigt

Beim Landesparteitag der SPÖ Wien stellte sich Bürgermeister Michael Ludwig zur Wiederwahl als Parteichef. 92,33 Prozent der Delegierten stimmten für ihn.
Unter dem Motto „Wien schafft Zukunft“ berieten 1000 Delegierte nicht nur über Anträge und Resolutionen, die die politische Arbeit der Partei in den kommenden Jahren prägen wird, sondern wählten auch den Wiener Landesparteivorsitzenden samt Stellvertretern.
Ohrfeige für Barbara Novak
Der amtierende Bürgermeister Ludwig erhielt 92,33 Prozent der Stimmen. 2024 war er mit 92,63 Prozent als Landesvorsitzender bestätigt worden. Ein solides Ergebnis, ganz im Gegenteil zu einem anderen: Die neue Finanzstadträtin Barbara Novak wurde nur von 70,87 Prozent der Delegierten gewählt. Das ist zwar die Mehrheit, aber eine schallende Ohrfeige der Genossen.
Song Contest und Pensionen
In seiner Rede ging Ludwig vorab neben dem Song Contest auch auf das soziale Wien, das Budget und das Thema Pensionen ein. Dabei sprach er sich klar gegen die Erhöhung des Pensionsantrittsalters aus. Und auch gegen die Sonntagsöffnung, die vor allem während des Song Contests von unter anderem der ÖVP gefordert wurde.
Ex-Stadträtin Kahrin Gaál verabschiedete sich aus dem Präsidium. Ihr folgten Finanzstadträtin Barbara Novak und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky. Das Wohnbau- und Frauenressort übernahm bekanntlich Elke Hanel-Torsch.
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