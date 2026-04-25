Bürgermeister Ludwig als SPÖ-Parteichef bestätigt

Song Contest und Pensionen

In seiner Rede ging Ludwig vorab neben dem Song Contest auch auf das soziale Wien, das Budget und das Thema Pensionen ein. Dabei sprach er sich klar gegen die Erhöhung des Pensionsantrittsalters aus. Und auch gegen die Sonntagsöffnung, die vor allem während des Song Contests von unter anderem der ÖVP gefordert wurde.