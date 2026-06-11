Mit gefälschten Ausweisen Skitickets erschlichen

Skipässe teils günstig an Bekannte weiterverkauft

Vor dem Innsbrucker Landesgericht zeigte sich der gelernte Industriekaufmann voll geständig. Nur an einen Ausflug auf die Innsbrucker Nordkette konnte oder wollte er sich in der abgelaufenen Wintersaison nicht erinnern. „Es kann aber schon sein, dass ich auch dort zwei Tickets im Wert von rund 60 Euro geholt habe“, meinte der Angeklagte nach einem kurzen Vieraugengespräch mit seinem Anwalt vor dem Verhandlungssaal.