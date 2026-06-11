Spanien bricht bei der WM mit uralter Tradition

„Eine andere Erfahrung“

Die Liste seiner Vorgänger ist prominent besetzt: Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Raúl, Iker Casillas, Sergio Ramos oder zuletzt Sergio Busquets bei der WM 2022 – sie alle spielten zum Zeitpunkt ihrer Kapitänsrolle in Spanien. Rodri ist sich der Bedeutung seiner neuen Aufgabe bewusst. „Für mich wird sich nicht viel ändern, da ich diese Rolle bereits ausgeübt habe, aber die Kapitänsbinde hier zu tragen, wird schon eine andere Erfahrung sein. Ich werde versuchen, den Leuten eine Stütze zu sein und ihnen bei allem zu helfen, was ich kann.“