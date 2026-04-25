Ludwig gegen Erhöhung des Pensionsantrittsalters

Registrierung für Kurzzeitvermieter

Beim Thema Wohnen betonte Ludwig einmal mehr, dass Wohnen kein Spekulationsobjekt sei. Und auch den Schlupflöchern bei den Kurzzeitvermietungen für Touristen will der Bürgermeister einen Riegel vorschieben. „Wir werden ein Register einführen, bei dem sich jeder Kurzzeitvermieter, egal wie oft er seine Wohnung vermieten möchte, bei der Stadt Wien registrieren muss. Damit können wir Missbrauch rasch erkennen“, so Ludwig.