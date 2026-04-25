Ludwig gegen Erhöhung des Pensionsantrittsalters

Der Wiener Landesparteitag der SPÖ stand am Samstag in der Messe Wien unter dem Motto „Wien schafft Zukunft“. In seiner Rede bezog Bürgermeister Michael Ludwig auch zu bundesweiten Themen, wie der Erhöhung des Pensionsantrittsalters, Stellung.
Rund 1000 Delegierte wählen am Samstag den SPÖ-Landesparteivorsitzenden und seine Stellvertreter. Bürgermeister Michael Ludwig stellt sich der Wiederwahl. Vorab hielt er in seiner Rede fest, welche Themen die kommenden Jahre prägen werden.
Neben Song Contest, Demokratie, sozialem Wien und Budget positionierte sich Ludwig auch beim Thema Pensionen klar: „Eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters ist genau der falsche Weg.“ Schließlich habe sich die Arbeitslosigkeit bei Frauen über 60 seit Einführung der letzten Erhöhung verdreifacht. Und: Zu viele Menschen gingen schon jetzt aus der Arbeitslosigkeit in die Pension.
Registrierung für Kurzzeitvermieter
Beim Thema Wohnen betonte Ludwig einmal mehr, dass Wohnen kein Spekulationsobjekt sei. Und auch den Schlupflöchern bei den Kurzzeitvermietungen für Touristen will der Bürgermeister einen Riegel vorschieben. „Wir werden ein Register einführen, bei dem sich jeder Kurzzeitvermieter, egal wie oft er seine Wohnung vermieten möchte, bei der Stadt Wien registrieren muss. Damit können wir Missbrauch rasch erkennen“, so Ludwig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.