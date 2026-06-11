Austria Lustenau leiht Schweizer U21-Teamspieler

18 Einsätze im eidgenössischen Nachwuchs

„Ich war von den Gesprächen mit den Verantwortlichen der Austria von Beginn an überzeugt und freue mich jetzt sehr, hier zu sein und diese neue Herausforderung in Lustenau anzunehmen“, sagt der 18-fache Nachwuchsnationalspieler. „Der Verein ist sehr familiär, und ich habe bereits viel über die besondere Atmosphäre und die Fans gehört. Ich habe große Ziele und kann es kaum erwarten, hier loszulegen.“