Austria Lustenau leiht Schweizer U21-Teamspieler

Bevor am kommenden Montag bei Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau der offizielle Vorbereitungsstart erfolgt, vermelden die Vorarlberger die nächste Verpflichtung für die neue Saison. Dieses Mal schlugen die Grün-Weißen in der benachbarten Schweiz, genauer gesagt beim FC Basel zu.
Der 22-jährige Dion Kacuri ist Schweizer U21-Nationalteamspieler und war in der abgelaufenen Saison bei Basel sowohl in der Super League als auch international in der UEFA Europa League auf dem Rasen. Der 1,90 Meter große zentrale Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Lustenauern einen Leihvertrag bis Juni 2027, wobei die Vorarlberger über eine Kaufoption verfügen.
18 Einsätze im eidgenössischen Nachwuchs
„Ich war von den Gesprächen mit den Verantwortlichen der Austria von Beginn an überzeugt und freue mich jetzt sehr, hier zu sein und diese neue Herausforderung in Lustenau anzunehmen“, sagt der 18-fache Nachwuchsnationalspieler. „Der Verein ist sehr familiär, und ich habe bereits viel über die besondere Atmosphäre und die Fans gehört. Ich habe große Ziele und kann es kaum erwarten, hier loszulegen.“
Ein Schweizer Top-Talent
Austria-Sportchef Dieter Alge freut sich über den Transfercoup: „Mit Dion konnten wir einen Spieler verpflichten, der zu den größten Talenten der Schweiz zählt. Er überzeugt durch seine hervorragende technische und taktische Ausbildung und kann mehrere Positionen bekleiden. Dank seiner Spielintelligenz und seiner körperlichen Präsenz wird er unserem Spiel zusätzliche Perspektiven und neue Möglichkeiten verleihen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.