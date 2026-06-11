Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Kaufoption

Austria Lustenau leiht Schweizer U21-Teamspieler

Fußball National
11.06.2026 17:56
Dion Kacuri ist bereits in Lustenau angekommen.
Dion Kacuri ist bereits in Lustenau angekommen.(Bild: Austria Lustenau)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Bevor am kommenden Montag bei Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau der offizielle Vorbereitungsstart erfolgt, vermelden die Vorarlberger die nächste Verpflichtung für die neue Saison. Dieses Mal schlugen die Grün-Weißen in der benachbarten Schweiz, genauer gesagt beim FC Basel zu.

0 Kommentare

Der 22-jährige Dion Kacuri ist Schweizer U21-Nationalteamspieler und war in der abgelaufenen Saison bei Basel sowohl in der Super League als auch international in der UEFA Europa League auf dem Rasen. Der 1,90 Meter große zentrale Mittelfeldspieler unterschrieb bei den Lustenauern einen Leihvertrag bis Juni 2027, wobei die Vorarlberger über eine Kaufoption verfügen.

Lesen Sie auch:
Niklas Pertlwieser (r.) wechselt aus Amstetten zu Austria Lustenau.
Zweiter Neuzugang
Niklas Pertlwieser neu bei Austria Lustenau
10.06.2026
Aufatmen in Salzburg
Aufsteiger klärt die Zukunft seines Torhüter-Trios
03.06.2026
Bei Austria Lustenau
Ein grün-weißer Leitwolf muss sich verabschieden
31.05.2026

18 Einsätze im eidgenössischen Nachwuchs
„Ich war von den Gesprächen mit den Verantwortlichen der Austria von Beginn an überzeugt und freue mich jetzt sehr, hier zu sein und diese neue Herausforderung in Lustenau anzunehmen“, sagt der 18-fache Nachwuchsnationalspieler. „Der Verein ist sehr familiär, und ich habe bereits viel über die besondere Atmosphäre und die Fans gehört. Ich habe große Ziele und kann es kaum erwarten, hier loszulegen.“

Lustenau-Sportchef Dieter Alge (l.) und Dion Kacuri.
Lustenau-Sportchef Dieter Alge (l.) und Dion Kacuri.(Bild: Austria Lustenau)

Ein Schweizer Top-Talent
Austria-Sportchef Dieter Alge freut sich über den Transfercoup: „Mit Dion konnten wir einen Spieler verpflichten, der zu den größten Talenten der Schweiz zählt. Er überzeugt durch seine hervorragende technische und taktische Ausbildung und kann mehrere Positionen bekleiden. Dank seiner Spielintelligenz und seiner körperlichen Präsenz wird er unserem Spiel zusätzliche Perspektiven und neue Möglichkeiten verleihen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
11.06.2026 17:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
101.212 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Gericht
Strobl, die ORF-Kronzeugin und ein Firmen-Mercedes
76.610 mal gelesen
Krone Plus Logo
ORF-Kronzeugin war mit einem Wagen jenes Unternehmens unterwegs, für das die Privatfirma von ...
Niederösterreich
Aggro-Kater versetzt ganze Siedlung in Angst
75.504 mal gelesen
Seit Monaten dürfte der Kater in einer Siedlung in Korneuburg für Probleme sorgen. 
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1741 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
Entscheidung wohl erst zur Geisterstunde
1457 mal kommentiert
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1223 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Mehr Fußball National
Sport Tv Logo
Bundesliga-Coach sagt:
„Die Weltmeisterschaft wirkt ziemlich aufgeblasen“
Mit Kaufoption
Austria Lustenau leiht Schweizer U21-Teamspieler
Ab ins Ländle
Austria Salzburgs Cosgun geht in die Bundesliga
Afrikas bester Schiri
Nach WM-Aus darf Somalier in Salzburg pfeifen
Kennt Philosophie
Wird er der neue Trainer von Red Bull Salzburg?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf