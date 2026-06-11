Hadzikic: „Schrecklichster Moment meiner Karriere“

Für Ex-Austria-Tormann Osman Hadzikic hätte sich bei der WM ein Kindheitstraum erfüllt. Doch eine Verletzung ließ diesen Traum platzen. In der „Krone“ spricht der 30-Jährige über Tränen, familiären Rückhalt und warum er Bosnien-Herzegowina und Österreich bei der WM viel zutraut.
So schmal ist der Grat zwischen Traum und Albtraum. Für Ex-Austria-Keeper Osman Hadzikic hätte sich beim ersten Gruppenspiel von Bosnien-Herzegowina gegen Kanada (Fr., 21:00 Uhr MESZ) ein Kindheitstraum erfüllen sollen: Teil einer Weltmeisterschaft zu sein. „Ich habe früher die Panini-Sticker gesammelt, die Spiele im TV verfolgt und mir vorgestellt, selbst einmal bei einer Endrunde dabei zu sein“, schwelgt der 30-Jährige in Erinnerungen.
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