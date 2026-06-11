„Manu kommt auch mit 70 Jahren noch unter“

Das Alter ist nur eine Zahl. Dies ist das Motto, unter dem gleich mehrere Spieler dieser WM ihren Stempel aufdrücken wollen. Noch nie war die Zahl der Altstars bei einer Endrunde auch nur annähernd so groß. In der bisherigen WM-Historie gab es sieben Über-40-Jährige, die zum Einsatz kamen, beim diesjährigen Turnier könnte sich diese Zahl mehr als verdoppeln – durch Namen wie Ronaldo, Modric und Neuer.
Die immer besseren Trainingsmethoden und ärztliche Betreuung machen es möglich. Gleich sieben Fußballer, die von ihren Teamchefs für diese WM nominiert wurden, haben ihren 40er bereits hinter sich, ein weiterer wird diesen nächste Woche überschreiten. Darunter befinden sich einige prominente Namen, die ganz sicher WM-Minuten sehen werden.
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