Großes WM-Lexikon: Diese Fan-Begriffe sind Pflicht

Sie klatschen, hüpfen, baden im Tränenmeer oder schwimmen auf der Laola-Welle. Fußballfans leben von Emotionen, die keiner Worte bedürfen. Wird trotzdem übers Kicken geredet, dann mit von Land zu Land ganz unterschiedlichem Vokabular. Krone+ reißt zur WM Sprachbarrieren ein und erklärt, wieso Sie mit Engländern über Haartrockner, mit Franzosen über Möbel und mit Spaniern über Gurken sprechen sollten.