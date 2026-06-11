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Nach Bootskollision: Mordprozess am 11. August

Vorarlberg
11.06.2026 18:00
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Jener Vorarlberger, der im Oktober des Vorjahres mit seinem Motorboot ein Segelboot gerammt hat, muss sich im August wegen Mordes verantworten. Der Gerichtstermin wurde nun fixiert.  

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Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag informierte, steht nun der Termin für den Prozess um die tödliche Bootskollision am Bodensee. Der Angeklagte muss sich am 11. August 2026 vor einem Geschworenengericht am Landesgericht Feldkirch wegen Mordes und versuchten Mordes verantworten. 

Der Bootsführer soll laut Anklage mit seinem Motorboot am 11. Oktober 2025 vom Hafen am Rohrspitz kommend in Richtung Konstanz mit überhöhter Geschwindigkeit von zumindest 60 km/h auf ein Segelboot, das auf eine Distanz von zumindest zwei Kilometer sichtbar gewesen sein soll, zugefahren sein, ohne die Geschwindigkeit zu verringern und „dadurch eine Insassin des Segelboots vorsätzlich getötet und einen weiteren Insassen zu töten versucht haben“, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Beim Zusammenstoß wurde die Frau, die sich auf dem Segelboot befand,  vom Propeller und der Ruderhacke des aus dem Wasser schanzenden Motorboots getroffen. Nach der Bergung aus dem Wasser verstarb sie noch vor Ort. Ihr Ehemann erlitt schwere Verletzungen.

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Darüber hinaus soll der Angeklagten drei sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes im Motorboot befindlichen Personen gefährdet haben.

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