Nach Bootskollision: Mordprozess am 11. August

Jener Vorarlberger, der im Oktober des Vorjahres mit seinem Motorboot ein Segelboot gerammt hat, muss sich im August wegen Mordes verantworten. Der Gerichtstermin wurde nun fixiert.
Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag informierte, steht nun der Termin für den Prozess um die tödliche Bootskollision am Bodensee. Der Angeklagte muss sich am 11. August 2026 vor einem Geschworenengericht am Landesgericht Feldkirch wegen Mordes und versuchten Mordes verantworten.
Der Bootsführer soll laut Anklage mit seinem Motorboot am 11. Oktober 2025 vom Hafen am Rohrspitz kommend in Richtung Konstanz mit überhöhter Geschwindigkeit von zumindest 60 km/h auf ein Segelboot, das auf eine Distanz von zumindest zwei Kilometer sichtbar gewesen sein soll, zugefahren sein, ohne die Geschwindigkeit zu verringern und „dadurch eine Insassin des Segelboots vorsätzlich getötet und einen weiteren Insassen zu töten versucht haben“, heißt es von der Staatsanwaltschaft.
Beim Zusammenstoß wurde die Frau, die sich auf dem Segelboot befand, vom Propeller und der Ruderhacke des aus dem Wasser schanzenden Motorboots getroffen. Nach der Bergung aus dem Wasser verstarb sie noch vor Ort. Ihr Ehemann erlitt schwere Verletzungen.
Darüber hinaus soll der Angeklagten drei sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes im Motorboot befindlichen Personen gefährdet haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.