Nach Bootskollision: Mordprozess am 11. August

Der Bootsführer soll laut Anklage mit seinem Motorboot am 11. Oktober 2025 vom Hafen am Rohrspitz kommend in Richtung Konstanz mit überhöhter Geschwindigkeit von zumindest 60 km/h auf ein Segelboot, das auf eine Distanz von zumindest zwei Kilometer sichtbar gewesen sein soll, zugefahren sein, ohne die Geschwindigkeit zu verringern und „dadurch eine Insassin des Segelboots vorsätzlich getötet und einen weiteren Insassen zu töten versucht haben“, heißt es von der Staatsanwaltschaft.