Zuwanderung: Ludwig nimmt Kirche in die Pflicht

„Krone“: Herr Bürgermeister, am 1. Dezember haben Sie bei der „Nacht der Stille“ im Wiener Stephansdom die Bibelerzählung vom Sturm am See Genezareth vorgetragen. Jesus steigt mit seinen Jüngern in ein Boot. Es zieht ein Sturm auf, das Boot läuft mit Wasser voll. Jesus befiehlt dem Unwetter zu schweigen, und es verstummt. Sie sehen das als Anleitung für die Politik. Was haben Sie von Jesus gelernt?

Michael Ludwig: Es ist eine beeindruckende Stelle in der Bibel und für mich und die Politik deshalb relevant, weil sie zeigt, dass man in schwierigen Phasen in der Lage sein muss, ein Team zu führen. Jesus gibt, mit Sicherheit, die Richtung vor.