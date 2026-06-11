Folgenschwerer Raser-Unfall mit Papas Cabrio

Ein PS-starker BMW, ein hitzköpfiger Fahrer und ein Unfall, der nur dank eines Schutzengels nicht in einer Tragödie endete: Ein junger Straßenrowdy musste sich am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch verantworten.
Diese nächtliche Ausfahrt hätte in einer Tragödie enden können. Vor Gericht saß der junge Mann zum ersten Mal. Ganz unbekannt war der angeklagte Lenker den Behörden allerdings nicht mehr, bei der Bezirkshauptmannschaft war er bereits aufgefallen.
Einmal wurde er mit dem Handy an einer roten Ampel erwischt. „Ein Klassiker“, kommentierte Richterin Sabrina Tagwercher trocken. Und nur zwei Tage vor dem schweren Unfall war der Schüler auf der Autobahn ins Visier der Behörden geraten: zu schnell unterwegs, teilweise auf dem Pannenstreifen gefahren, rechts überholt und den Sicherheitsabstand missachtet. Was ihm eine Nachschulung einbrachte.
In Garage gekracht
Dann kam die Nacht des 18. Jänner: Gegen 3.40 Uhr wurde die Hofsteigstraße in Lustenau zum Schauplatz eines Unfalls, der weit schlimmer hätte ausgehen können. Dunkelheit. Nasse Fahrbahn. Eine Doppelkurve. Dort, wo eigentlich 30 km/h erlaubt sind, raste der BMW laut Rekonstruktion mit mindestens 65 bis 70 km/h dahin.
Die Folge: Der Wagen krachte frontal gegen einen Stein, wurde zurückgeschleudert und prallte gegen die Fassade eines Wohnhauses. Mit voller Wucht durchschlug das Cabrio ein Garagentor und beschädigte dabei auch das Auto der Hausbewohner. Erst dann kam der völlig zerstörte Wagen zum Stillstand – auf der Seite liegend. „Dass niemand starb, grenzt an ein Wunder“, so die Staatsanwältin.
Vater ist dankbar, das nicht mehr passiert ist
Der Vater des jungen Mannes, dem der BMW gehörte, ist heute vor allem eines: froh darüber, dass seinem Sohn und dessen zwei 19-jährigen Freunden nicht mehr passiert ist. Die drei kamen mit Schürfwunden und Prellungen davon. Doch allen Beteiligten wurde schmerzhaft bewusst, wie knapp sie dem Tod entgangen waren.
Alkohol war zwar keiner im Spiel, laut der öffentlichen Anklägerin sind dennoch mehrere Faktoren zusammengekommen, „die eine grobe Fahrlässigkeit bedingen“. Kurz vor dem Crash war der BMW bereits einem Taxilenker aufgefallen. Dieser war mit hoher Geschwindigkeit überholt worden – und der Chauffeur machte sich noch seine Gedanken über den rücksichtslosen Verkehrsteilnehmer. Im Prozess zeigt sich der junge Mann reumütig und einsichtig: „Es war mir eine große Lehre“, sagt er. Die Richterin verurteilt den angehenden Maturanten zu einer teilbedingten Geldstrafe in Höhe von 960 Euro. Beide Unfallopfer verzichteten auf ein Schmerzensgeld.
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