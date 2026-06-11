Folgenschwerer Raser-Unfall mit Papas Cabrio

Alkohol war zwar keiner im Spiel, laut der öffentlichen Anklägerin sind dennoch mehrere Faktoren zusammengekommen, „die eine grobe Fahrlässigkeit bedingen“. Kurz vor dem Crash war der BMW bereits einem Taxilenker aufgefallen. Dieser war mit hoher Geschwindigkeit überholt worden – und der Chauffeur machte sich noch seine Gedanken über den rücksichtslosen Verkehrsteilnehmer. Im Prozess zeigt sich der junge Mann reumütig und einsichtig: „Es war mir eine große Lehre“, sagt er. Die Richterin verurteilt den angehenden Maturanten zu einer teilbedingten Geldstrafe in Höhe von 960 Euro. Beide Unfallopfer verzichteten auf ein Schmerzensgeld.