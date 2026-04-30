Graz nach irrem Finish dritter Semifinal-Starter!

Der UBSC Graz ist nach einem 87:85-Comeback-Sieg über die Flyers Wels als dritte Mannschaft ins Semifinale der win2day Basketball Superliga eingezogen!
Die Steirer entschieden die „Best of Five“-Viertelfinal-Serie mit 3:1 für sich und stehen zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte unter den besten vier Teams Österreich. Von Beginn an lief Graz einem Rückstand nach, lag bis zur 35. Minute (74:85) zumeist zweistellig zurück. Danach folgte, angeführt von Top-Scorer Zach Laput (25 Punkte), ein finaler 13:0-Run, mit dem die Steirer das Comeback perfekt machten. Cupsieger Wels scheiterte zum dritten Mal in Folge im Semifinale.
Nächster Gegner ist Kapfenberg
Graz trifft nun im Semifinale ab 7. Mai (19.15 Uhr) auf Grunddurchgangssieger Kapfenberg. Der Gegner für den ebenfalls bereits im Halbfinale stehenden BC Vienna wird am Freitag zwischen den Gmunden Swans und den Oberwart Gunners ermittelt. Der Titelverteidiger aus dem Burgenland führt mit 2:1.
Klosterneuburg ungeschlagen
Frauen-Meister BK Duchess verteidigte indes ohne Saisonniederlage den Titel in der Basketball-Superliga der Frauen. Die Klosterneuburgerinnen um Sina Höllerl gewannen am Donnerstag vor Heimpublikum gegen UBI Graz 72:62 (44:27) und entschieden dadurch die Final-Serie („Best of Five“) vorzeitig 3:0 für sich. Auch in allen 18 Grunddurchgangsspielen und im Halbfinale gegen Wels war das Team von Trainerin Diana Picorusevic ungeschlagen geblieben. Der Cup war ebenfalls an Klosterneuburg gegangen.
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