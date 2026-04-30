Graz nach irrem Finish dritter Semifinal-Starter!

Die Steirer entschieden die „Best of Five“-Viertelfinal-Serie mit 3:1 für sich und stehen zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte unter den besten vier Teams Österreich. Von Beginn an lief Graz einem Rückstand nach, lag bis zur 35. Minute (74:85) zumeist zweistellig zurück. Danach folgte, angeführt von Top-Scorer Zach Laput (25 Punkte), ein finaler 13:0-Run, mit dem die Steirer das Comeback perfekt machten. Cupsieger Wels scheiterte zum dritten Mal in Folge im Semifinale.