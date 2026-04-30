Großer Reitbetrieb meldet sich von Quarantäne ab

Am Weg zur Normalität befindet sich das Pferdezentrum Stadl-Paura (OÖ). Nachdem sich Tiere mit dem Influenzavirus angesteckt hatten, musste über die gesamte Anlage die Quarantäne verhängt werden. Jetzt sind die Pferde wieder gesund und ab 4. Mai läuft wieder alles wie gewohnt.
Wochen der Unsicherheit sind vorbei: Das Pferdezentrum Stadl-Paura kehrt ab 4. Mai in den Normalbetrieb zurück. Nach der Quarantäne seit 10. April und der Absage mehrerer Veranstaltungen steht nun fest – alle Pferde sind wieder gesund. Die wirtschaftlichen Folgen im sechsstelligen Bereich bleiben jedoch spürbar.
Influenza legte die Anlage lahm
Eine Woche nach dem großen internationalen Dressurturnier wurde im Bestand der erste Verdachtsfall bestätigt, kurz darauf folgten zahlreiche weitere. Insgesamt waren 50 der 150 Bestandspferde betroffen. Der für Menschen ungefährliche Virus verbreitet sich rasch – sowohl über Kleidung und Equipment als auch durch Tröpfcheninfektion.
150.000 Euro Gewinnentgang
Die Quarantäneboxen waren schnell ausgelastet, das Personal war sehr gefordert und vier Veranstaltungswochenenden mussten abgesagt werden. Darunter befanden sich auch zwei internationale Springturniere mit rund 800 Pferden und Teilnehmern aus 15 Nationen. „Den Gewinnentgang können wir pauschal mit rund 150.000 Euro beziffern“, erklärt Geschäftsführer Johannes Mayrhofer.
Noch viel Arbeit vor Wiedereröffnung
Ende April nahm das Ausbildungszentrum Lambach – unter strengen Hygienemaßnahmen – den Praxisunterricht wieder auf. Bis zur vollständigen Wiedereröffnung stehen noch viele Aufgaben an: Sämtliche Boxen, Stalltrakte, Paddocks sowie das gesamte Equipment müssen gründlich gereinigt und desinfiziert werden.
„Krankheiten können jederzeit auftreten“
„Die Reichweite rund um das Thema Influenza war in den vergangenen Wochen enorm und hat große Wellen geschlagen. Mir ist es wichtig zu betonen, dass Pferd und Mensch nun wieder ein sicheres und virenfreies Umfeld vorfinden – es besteht kein Grund zur Sorge. Pferdekrankheiten können, wie auch beim Menschen, jederzeit auftreten. Entscheidend sind in solchen Situationen vor allem der richtige Umgang und eine klare Kommunikation“, betont Geschäftsführer Johannes Mayrhofer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.