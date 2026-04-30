Großer Reitbetrieb meldet sich von Quarantäne ab

„Krankheiten können jederzeit auftreten“

„Die Reichweite rund um das Thema Influenza war in den vergangenen Wochen enorm und hat große Wellen geschlagen. Mir ist es wichtig zu betonen, dass Pferd und Mensch nun wieder ein sicheres und virenfreies Umfeld vorfinden – es besteht kein Grund zur Sorge. Pferdekrankheiten können, wie auch beim Menschen, jederzeit auftreten. Entscheidend sind in solchen Situationen vor allem der richtige Umgang und eine klare Kommunikation“, betont Geschäftsführer Johannes Mayrhofer.