Nächster Waldbrand: 16 Feuerwehren im Einsatz

178 Feuerwehrleute im Einsatz

Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Wiener Neustadt mitteilte, standen die Florianis aus Gutenstein, Neusiedl, Thal, Pernitz, Ober-Piesting, Muggendorf, Wopfing, Waidmannsfeld-Miesenbach, Schwarzau im Gebirge (NK), Brunn an der Schneebergbahn, Oed, Markt Piesting, Rohr im Gebirge, Wiener Neustadt sowie Furth an der Triesting im Einsatz. Die FF Ebenfurth unterstützte die Kameraden mit einem Drohnenüberflug, um das betroffene Gebiet zu erfassen. Insgesamt waren 178 Mitglieder mit 36 Fahrzeugen vor Ort.