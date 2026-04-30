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Diesmal in NÖ

Nächster Waldbrand: 16 Feuerwehren im Einsatz

Niederösterreich
30.04.2026 22:28
Seit Donnerstagnachmittag brannte es in einem Waldstück bei Gutenstein.
Seit Donnerstagnachmittag brannte es in einem Waldstück bei Gutenstein.(Bild: FF Ebenfurth)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Erneut hat ein Waldbrand für einen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehren gesorgt, diesmal in Gutenstein im Bezirk Wiener Neustadt. Zuvor hatte es noch Warnungen gegeben, dass die Feuergefahr wegen der Trockenheit und des Windes hoch sei. 

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Seit Donnerstagnachmittag standen 16 Feuerwehren im Bereich Steinapiesting im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar, das Feuer in dem steilen und anspruchsvollen Gelände verlangte den Einsatzkräften einiges ab. 

Der Brand im steilen Gelände
Der Brand im steilen Gelände(Bild: FF Gutenstein/Patrick Herger)
(Bild: FF Gutenstein/Patrick Herger)
(Bild: FF Gutenstein/Patrick Herger)
(Bild: FF Gutenstein/Patrick Herger)
(Bild: FF Gutenstein/Patrick Herger)
(Bild: FF Ebenfurth)
(Bild: FF Ebenfurth)
(Bild: FF Ebenfurth)

178 Feuerwehrleute im Einsatz
Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Wiener Neustadt mitteilte, standen die Florianis aus Gutenstein, Neusiedl, Thal, Pernitz, Ober-Piesting, Muggendorf, Wopfing, Waidmannsfeld-Miesenbach, Schwarzau im Gebirge (NK), Brunn an der Schneebergbahn, Oed, Markt Piesting, Rohr im Gebirge, Wiener Neustadt sowie Furth an der Triesting im Einsatz. Die FF Ebenfurth unterstützte die Kameraden mit einem Drohnenüberflug, um das betroffene Gebiet zu erfassen. Insgesamt waren 178 Mitglieder mit 36 Fahrzeugen vor Ort. 

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Der Brand konnte inzwischen weitgehend unter Kontrolle gebracht werden, der immer wieder auffrischende Wind erschwerte den Einsatz zusätzlich. Die Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich noch bis in die Nachtstunden andauern, gegebenenfalls auch bis in den Freitag. 

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