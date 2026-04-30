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Rückschlag für Lula

Nach geplantem Putsch: Bolsonaros Haft verkürzt

Außenpolitik
30.04.2026 23:00
Die Haft von Brasiliens Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro wird von 27 auf etwas mehr als zwei Jahre ...
Die Haft von Brasiliens Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro wird von 27 auf etwas mehr als zwei Jahre verkürzt.(Bild: AFP/PABLO PORCIUNCULA)
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Von krone.at

Brasiliens Kongress hat das Veto des linksgerichteten Staatschefs Luiz Inácio Lula da Silva gegen ein Gesetz zur deutlichen Haftverkürzung für den verurteilten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro aufgehoben. Weniger als sechs Monate vor der Präsidentschaftswahl ist die Entscheidung ein herber Rückschlag für Lula. 

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Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag mehrheitlich für das Gesetz, welches die 27-jährige Haftstrafe des ultrarechten Politikers auf etwas mehr als zwei Jahre drastisch verkürzt. 

Lulas zweite Niederlage binnen 24 Stunden
Es ist Lulas zweite Niederlage binnen 24 Stunden: Am Mittwochabend hatte der Senat zum ersten Mal seit mehreren Jahrzehnten den vom Staatschef für den Obersten Gerichtshof nominierten Kandidaten abgelehnt.

Brasiliens linksgerichteter Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva
Brasiliens linksgerichteter Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva(Bild: EPA/ANDRE BORGES)

Bolsonaro verbüßt Haftstrafe zu Hause
Nach der bisherigen Regelung hätte Bolsonaro, der seine Strafe derzeit aus gesundheitlichen Gründen zu Hause verbüßt, erst ab 2033 Anspruch auf eine Strafmilderung gehabt. Die nun vorgesehene Strafminderung könnte auch weiteren im Zusammenhang mit den Unruhen vom 8. Jänner 2023 Verurteilten zugutekommen.

Bolsonaro-Anhänger hatten an jenem Tag zu Tausenden das Regierungsviertel gestürmt. Sie attackierten und verwüsteten das Parlament, das Oberste Gericht und den Präsidentenpalast. Die Szenen erinnerten an den Angriff von Anhängern des damals abgewählten US-Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol in Washington zwei Jahre zuvor. Bolsonaro hatte den Wahlsieg seines linksgerichteten Nachfolgers Lula nicht explizit anerkannt und immer wieder von Wahlbetrug gesprochen.

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Das Oberste Gericht Brasiliens verurteilte den ultrarechten Ex-Staatschef im September vergangenen Jahres wegen eines geplanten Umsturzes zu gut 27 Jahren Gefängnis. Er wurde schuldig gesprochen, eine „kriminelle Organisation“ angeführt zu haben, um seine 2022 erlittene Wahlniederlage gegen Lula zu kippen. Im November trat der 71-Jährige seine Haftstrafe an.

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