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Geburt über Wolken:

Frau bringt in 10.000 Metern Höhe Kind zur Welt

Ausland
30.04.2026 22:07
Baby on board: Eine Passagierin brachte während eines Fluges der italienischen Airline Ita ihr ...
Baby on board: Eine Passagierin brachte während eines Fluges der italienischen Airline Ita ihr Kind zur Welt. Die Maschine war von Dakar (Senegal) in Westafrika nach Brüssel (Belgien) unterwegs. (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Senegal hat sich eine Schwangere per Flugzeug auf den Weg nach Rom gemacht. Doch kurz nach dem Start setzen die Wehen ein. Dank der Mithilfe von zwei Passagierinnen ging alles gut ...

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Eine Geburt über den Wolken: Auf einem Linienflug der italienischen Fluggesellschaft Ita nach Rom hat eine Frau in 10.000 Metern Höhe einen kleinen Buben zur Welt gebracht.

Im siebenten Monat schwanger
Die im siebenten Monat schwangere Frau war in Dakar, der Hauptstadt des westafrikanischen Staats Senegal, in die Maschine gestiegen, wie Ita mitteilte. Kurz nach dem Start setzten bei ihr überraschend die Wehen ein.

Mit Hilfe der Crew und zweier anderer Passagierinnen – einer Ärztin und einer Krankenschwester – gelang in einer ruhigeren Ecke des Flugzeugs die Geburt. Kind und Mutter sind wohlauf.

Nach Angaben der Fluggesellschaft war es die erste Geburt an Bord einer Ita-Maschine. Italiens ehemals staatliche Fluglinie gehört inzwischen zum Verbund der deutschen Lufthansa. Der Flug AZ855 verbindet Dakar und Roms größten Flughafen Fiumicino. Zum Alter und zur Nationalität der Frau machte Ita keine Angaben.

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