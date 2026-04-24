Linzer starb nach Golftour bei schwerem Unfall

„Ich bin seit 30 Jahren bei der Feuerwehr und weiß gar nicht, wie oft ich an der Kreuzung schon im Einsatz war, es waren unzählige Unfälle. Auch die Bürgermeisterin ist in der Nacht noch gekommen und hat gemeint, dass jetzt endlich was geändert gehört. Es ist traurig, dass davor immer etwas passieren muss“, so der Feuerwehrmann.