Linzer starb nach Golftour bei schwerem Unfall

Eine Gruppe aus dem Linzer Zentralraum war am Donnerstag in Niederösterreich sportlich aktiv, rief sich zum Essen gehen ein Taxi. Der Chauffeur übersah bei einer Kreuzung allerdings einen heranfahrenden Pkw – es kam zur tödlichen Kollision.
Ein gemütlicher Golftag unter Freunden endete am Donnerstagabend in Atzenbrugg (NÖ) in einer Tragödie. Die sechsköpfige Männergruppe aus dem Linzer Zentralraum wollte nach ihrer Golftour essen gehen, rief sich extra ein Taxi, damit keiner mehr aus der Gruppe selbst mit dem Auto fahren muss. Doch weit kam die Runde nicht.
Stopp-Tafel übersehen
Der Taxifahrer (33) dürfte laut ersten Erhebungen trotz Stop-Tafel einen heranfahrenden Pkw-Lenker (20) übersehen haben. Der junge Mann hatte keine Möglichkeit mehr zu bremsen und schoss den Kleintransporter seitlich ab.
„Mehrere Männer wurden aus dem Kleintransporter herausgeschleudert und von Ersthelfern versorgt. Einige Verletzte sind im Schock wahllos herumgeirrt. Der Taxifahrer konnte sich durch das Fenster selbst befreien“, schildert Gerald Keiblinger, Kommandant der FF Trasdorf. Ein Rieseneinsatz mit Rettungskräften aus dem ganzen Bezirk war die Folge. Doch trotz aller Bemühungen erlag ein Linzer (53) noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.
Rettungshubschrauber im Einsatz
Zwei schwerst verletzte Männer wurden mit Rettungshubschraubern in Spitäler geflogen. „Der Kleintransporter drohte umzukippen, wurde gerade noch von einer Stopp-Tafel auf den Rädern gehalten. Ansonsten wäre der Wagen vermutlich auf zwei danebenliegende Schwerverletzte gestürzt“, so Keiblinger. Insgesamt waren zehn Personen an der wilden Kollision beteiligt. Der unschuldige Pkw-Fahrer und seine zwei Mitfahrer kamen mit leichten Blessuren beziehungsweise unverletzt davon.
„Ich bin seit 30 Jahren bei der Feuerwehr und weiß gar nicht, wie oft ich an der Kreuzung schon im Einsatz war, es waren unzählige Unfälle. Auch die Bürgermeisterin ist in der Nacht noch gekommen und hat gemeint, dass jetzt endlich was geändert gehört. Es ist traurig, dass davor immer etwas passieren muss“, so der Feuerwehrmann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.