Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama in NÖ

Linzer starb nach Golftour bei schwerem Unfall

Oberösterreich
24.04.2026 19:00
Den Einsatzkräften bot sich am Donnerstagabend in Atzenbrugg (NÖ) ein wahres Trümmerfeld.
Den Einsatzkräften bot sich am Donnerstagabend in Atzenbrugg (NÖ) ein wahres Trümmerfeld.(Bild: FF Atzenbrugg)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Eine Gruppe aus dem Linzer Zentralraum war am Donnerstag in Niederösterreich sportlich aktiv, rief sich zum Essen gehen ein Taxi. Der Chauffeur übersah bei einer Kreuzung allerdings einen heranfahrenden Pkw – es kam zur tödlichen Kollision.

0 Kommentare

Ein gemütlicher Golftag unter Freunden endete am Donnerstagabend in Atzenbrugg (NÖ) in einer Tragödie. Die sechsköpfige Männergruppe aus dem Linzer Zentralraum wollte nach ihrer Golftour essen gehen, rief sich extra ein Taxi, damit keiner mehr aus der Gruppe selbst mit dem Auto fahren muss. Doch weit kam die Runde nicht.

Stopp-Tafel übersehen
Der Taxifahrer (33) dürfte laut ersten Erhebungen trotz Stop-Tafel einen heranfahrenden Pkw-Lenker (20) übersehen haben. Der junge Mann hatte keine Möglichkeit mehr zu bremsen und schoss den Kleintransporter seitlich ab.

„Mehrere Männer wurden aus dem Kleintransporter herausgeschleudert und von Ersthelfern versorgt. Einige Verletzte sind im Schock wahllos herumgeirrt. Der Taxifahrer konnte sich durch das Fenster selbst befreien“, schildert Gerald Keiblinger, Kommandant der FF Trasdorf. Ein Rieseneinsatz mit Rettungskräften aus dem ganzen Bezirk war die Folge. Doch trotz aller Bemühungen erlag ein Linzer (53) noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.

Rettungshubschrauber im Einsatz
Zwei schwerst verletzte Männer wurden mit Rettungshubschraubern in Spitäler geflogen. „Der Kleintransporter drohte umzukippen, wurde gerade noch von einer Stopp-Tafel auf den Rädern gehalten. Ansonsten wäre der Wagen vermutlich auf zwei danebenliegende Schwerverletzte gestürzt“, so Keiblinger. Insgesamt waren zehn Personen an der wilden Kollision beteiligt. Der unschuldige Pkw-Fahrer und seine zwei Mitfahrer kamen mit leichten Blessuren beziehungsweise unverletzt davon.

Lesen Sie auch:
Das Auto überstand den schweren Unfall besser als das Großraumtaxi: Der Lenker wurde nur leicht ...
8 Menschen involviert
Toter und Schwerverletzte bei Unfall an Kreuzung
24.04.2026

„Ich bin seit 30 Jahren bei der Feuerwehr und weiß gar nicht, wie oft ich an der Kreuzung schon im Einsatz war, es waren unzählige Unfälle. Auch die Bürgermeisterin ist in der Nacht noch gekommen und hat gemeint, dass jetzt endlich was geändert gehört. Es ist traurig, dass davor immer etwas passieren muss“, so der Feuerwehrmann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
24.04.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wirbelsturm-Monster
Seltener Mehrfach-Tornado wütete über Oklahoma
Sanktioniertes Schiff
US-Militär entert erneut Tanker mit iranischem Öl
Spektakulärer Ausbruch
Vulkan Kilauea spukt 400 Meter hohe Lava-Fontänen
Patrouillenboote der Revolutionsgarden
Trotz Fahrerlaubnis?
Irans Revolutionsgarden beschießen Tanker
In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
131.079 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ausland
An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma
101.832 mal gelesen
„Timmy“ wird von Helfern befeuchtet, damit er nicht austrocknet.
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
98.337 mal gelesen
Christian Poley
Wien
Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben
1101 mal kommentiert
Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.
Innenpolitik
NGO „gerettet“ – trotzdem fliegen jetzt die Fetzen
958 mal kommentiert
Babler und Holzleitner haben „zusammengelegt“, um die NGO Zara zu retten.
Innenpolitik
Thurnher mit klarer Mehrheit an ORF-Spitze gewählt
681 mal kommentiert
Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag Ingrid Thurnher (Bild) zur neuen ORF-Generaldirektorin ...
Mehr Oberösterreich
Bundesliga im TICKER
JETZT LIVE: Blau-Weiß Linz gegen SCR Altach
Drama in NÖ
Linzer starb nach Golftour bei schwerem Unfall
Im Mondsee
Badeausflug endet für Kalb im Rettungseinsatz
Am Landesparteitag
Stelzer mit 99,6 Prozent als ÖVP-Chef bestätigt
Generationenwechsel
KitzSki: Warum 34-Jähriger den Chefsessel erklimmt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf