USA erlauben jetzt Hinrichtung durch Erschießen

Zu den angekündigten Maßnahmen gehört nicht nur die Zulassung von Erschießungskommandos, sondern auch die Rückkehr zu den Verfahrensregeln für die Giftspritze aus Donald Trumps erster Amtszeit als Präsident. Das teilte das Ministerium mit. Auch interne Abläufe sollten gestrafft werden, um Verfahren zur Todesstrafe zu beschleunigen.