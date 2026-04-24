Trainer filmte bei Missbrauch von 13-Jähriger mit

Angst vor Bloßstellung

Als die Verbindung der beiden abriss und sich der damals noch verheiratete Mann offenbar gekränkt fühlte, begann eine Zeit voller Angst und Scham für die Jugendliche. Sie fürchtete, bloßgestellt zu werden. Der 58-Jährige soll laut Anklage nämlich gedroht haben, die Aufnahmen über seinen WhatsApp-Status zu veröffentlichen. „Ich habe nur Liebessprüche gepostet. Die intimen Videos und Fotos hätte ich nie verbreitet“, versuchte sich der Angeklagte vor dem Innsbrucker Landesgericht zu rechtfertigen.