Domingo und Co.: Stil ist längst Männersache

Vom klassischen Anzug zur klaren Aussage: Männer-Mode zeigt sich heute vielseitiger denn je. Colman Domingo, Harry Styles und Timothée Chalamet zählen zu den bestgekleideten Herren der Mode-Szene – und stehen für einen Stil, der längst mehr kann als nur korrekt sein.
Guten Stil kann man sich bekanntlich nicht kaufen. Und trotzdem sah Männer-Mode lange genau so aus: ein schlichter schwarzer Anzug, eine gerade geschnittene Jeans mit Shirt – alles korrekt, aber selten spannend. Während Frauen auf dem roten Teppich schon immer mit auffälligen Looks und großen Roben überzeugten, wirkte die Männerwelt oft zurückhaltend.
Gentlemen mit Stilgefühl
Inzwischen gehen wir mit der Zeit, denn es gibt nun Herren die Fashion ganz neu definieren. Nicht ohne Grund zählen Colman Domingo, Harry Styles und Timothée Chalamet wohl zu den bestgekleideten Männern der Film- und Musikbranche.
Während Domingo klassische Eleganz mit moderner Coolness verbindet und gerne mit Mustern und Schnitten spielt, stellt Styles klare Moderegeln auf den Kopf und macht genau das zu seinem Markenzeichen. Jungschauspieler Chalamet hingegen setzt auf reduzierte, aber nie langweilige Looks mit einem gewissen Touch.
Am Ende zeigen uns alle drei Megastars, dass sich Männer modisch längst nicht mehr verstecken müssen – und es, zum Glück, auch nicht mehr tun.
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