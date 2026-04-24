Domingo und Co.: Stil ist längst Männersache

Guten Stil kann man sich bekanntlich nicht kaufen. Und trotzdem sah Männer-Mode lange genau so aus: ein schlichter schwarzer Anzug, eine gerade geschnittene Jeans mit Shirt – alles korrekt, aber selten spannend. Während Frauen auf dem roten Teppich schon immer mit auffälligen Looks und großen Roben überzeugten, wirkte die Männerwelt oft zurückhaltend.