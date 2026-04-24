Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stars & Style

Domingo und Co.: Stil ist längst Männersache

Star-Style
24.04.2026 19:00
Er zählt zu den bestgekleideten Männern der Stunde: Colman Domingo immer top gestylt, so wie ...
Er zählt zu den bestgekleideten Männern der Stunde: Colman Domingo immer top gestylt, so wie hier bei der „Michael“-Premiere in L.A.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Vom klassischen Anzug zur klaren Aussage: Männer-Mode zeigt sich heute vielseitiger denn je. Colman Domingo, Harry Styles und Timothée Chalamet zählen zu den bestgekleideten Herren der Mode-Szene – und stehen für einen Stil, der längst mehr kann als nur korrekt sein.

0 Kommentare

Guten Stil kann man sich bekanntlich nicht kaufen. Und trotzdem sah Männer-Mode lange genau so aus: ein schlichter schwarzer Anzug, eine gerade geschnittene Jeans mit Shirt – alles korrekt, aber selten spannend. Während Frauen auf dem roten Teppich schon immer mit auffälligen Looks und großen Roben überzeugten, wirkte die Männerwelt oft zurückhaltend.

Gentlemen mit Stilgefühl
Inzwischen gehen wir mit der Zeit, denn es gibt nun Herren die Fashion ganz neu definieren. Nicht ohne Grund zählen Colman Domingo, Harry Styles und Timothée Chalamet wohl zu den bestgekleideten Männern der Film- und Musikbranche.

Ein schlichter Anzug? Schnee von gestern: Bei der Met Gala glänzte Colman Domingo im karierten ...
Ein schlichter Anzug? Schnee von gestern: Bei der Met Gala glänzte Colman Domingo im karierten Valentino Anzug mit übergroßer Ansteck-Blume.(Bild: AP/Evan Agostini)
Auch bei der Valentino Herbst/Winter-Fashion Show überzeugte Domingo im coolen Look mit roter ...
Auch bei der Valentino Herbst/Winter-Fashion Show überzeugte Domingo im coolen Look mit roter Raulederjacke.(Bild: Arnold Jerocki)
Der 32-Jährige Musiker liebt es farbenfroh: So wie hier im 70er-Look von Gucci.
Der 32-Jährige Musiker liebt es farbenfroh: So wie hier im 70er-Look von Gucci.(Bild: Alexander Tuma)
Er hat immer den gewissen Style: Harry Styles kann auch klassisch im Nadelstreifen-Anzug von ...
Er hat immer den gewissen Style: Harry Styles kann auch klassisch im Nadelstreifen-Anzug von Chanel.(Bild: Doug Peters)
Elegant im weißen doppelreihigen Sakko von Prada glänzte Timothée Chalamet bei den 32. Actor ...
Elegant im weißen doppelreihigen Sakko von Prada glänzte Timothée Chalamet bei den 32. Actor Awards.(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)
Chalamet kann aber auch lässig und retro im bordeaux-farbenen Samt-Outfit von True Religion mit ...
Chalamet kann aber auch lässig und retro im bordeaux-farbenen Samt-Outfit von True Religion mit grünem Eyecatcher-Schal und Boots.(Bild: Elisabetta A. Villa)

Während Domingo klassische Eleganz mit moderner Coolness verbindet und gerne mit Mustern und Schnitten spielt, stellt Styles klare Moderegeln auf den Kopf und macht genau das zu seinem Markenzeichen. Jungschauspieler Chalamet hingegen setzt auf reduzierte, aber nie langweilige Looks mit einem gewissen Touch.

Am Ende zeigen uns alle drei Megastars, dass sich Männer modisch längst nicht mehr verstecken müssen – und es, zum Glück, auch nicht mehr tun.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Star-Style
24.04.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
131.079 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ausland
An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma
101.832 mal gelesen
„Timmy“ wird von Helfern befeuchtet, damit er nicht austrocknet.
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
98.337 mal gelesen
Christian Poley
Wien
Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben
1101 mal kommentiert
Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.
Innenpolitik
NGO „gerettet“ – trotzdem fliegen jetzt die Fetzen
958 mal kommentiert
Babler und Holzleitner haben „zusammengelegt“, um die NGO Zara zu retten.
Innenpolitik
Thurnher mit klarer Mehrheit an ORF-Spitze gewählt
681 mal kommentiert
Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag Ingrid Thurnher (Bild) zur neuen ORF-Generaldirektorin ...
Mehr Star-Style
Stars & Style
Domingo und Co.: Stil ist längst Männersache
Heißes Fotoshooting
Rihanna sorgt in Dessous für Brandgefahr
Wow-Look!
Theron kommt oben ohne Bluse zur „Apex“-Premiere 
„Kate-Effekt“?
So sieht Victoria Beckham jetzt nicht mehr aus!
Neue Style-Prinzessin
Isabella begeistert zum 19. Geburtstag im Wow-Look
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf