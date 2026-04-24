Badeausflug endet für Kalb im Rettungseinsatz

Zu der tierischen Rettungsaktion kam es am Freitagnachmittag in Schwarzindien am Mondsee. Gegen 14.20 Uhr meldete ein Landwirt via Notruf, dass ihm eine Kuh davongelaufen sei und diese sich jetzt im Mondsee befinde. Beim Eintreffen der Polizeistreife wurde das bereits erschöpfte Tier im See, etwa 50 Meter vom Ufer entfernt, entdeckt.