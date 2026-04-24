Badeausflug endet für Kalb im Rettungseinsatz

In Schwarzindien (Oberösterreich) wollte sich ein Kalb offenbar abkühlen und ging in den Mondsee. Raus kam es nicht mehr, also mussten die Feuerwehr und ein Polizeiboot anrücken, um das Tier wieder sicher ans trockene Ufer zu geleiten.
Zu der tierischen Rettungsaktion kam es am Freitagnachmittag in Schwarzindien am Mondsee. Gegen 14.20 Uhr meldete ein Landwirt via Notruf, dass ihm eine Kuh davongelaufen sei und diese sich jetzt im Mondsee befinde. Beim Eintreffen der Polizeistreife wurde das bereits erschöpfte Tier im See, etwa 50 Meter vom Ufer entfernt, entdeckt.
Polizeiboot im Einsatz
Mithilfe des Polizeibootes und der Feuerwehr konnte das Kaöb zurück in Richtung Ufer getrieben werden. Zusammen mit der Wasserrettung und der Feuerwehr konnten die Beamten das Tier aus dem See retten und wieder an den Besitzer übergeben.
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