Ältester Paternoster-Lift der Welt verschwunden

Widersprüchliche Aussagen

Der Investor hält es für möglich, „dass Teile in der Zeit, in der die Baustelle nach der Signa-Insolvent brach lag, abhanden gekommen sind.“ Dem widersprach das Denkmalschutzamt. Bei einer Begehung im Sommer 2025 sei der Lift noch vollständig mit Rahmen und Kabinen im Haus eingebaut gewesen. Das könnten auch Zeugen bestätigen. Das Denkmalschutzamt bereitet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren vor.