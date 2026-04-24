Haus gehörte Signa
Ältester Paternoster-Lift der Welt verschwunden
In Hamburg ist der vermutlich älteste Paternoster-Lift der Welt einfach verschwunden. Der denkmalgeschützte Aufzug befand sich in einem Gebäude, das derzeit saniert wird und bis zu deren Pleite der Signa-Holding gehört hat. Nun gibt es widersprüchliche Aussagen darüber, seit wann Liftteile fehlen.
Wer den denkmalgeschützten Paternoster-Lift aus dem Haus in Hamburg ohne Genehmigung ausgebaut hat und wo die Teile jetzt sind, ist völlig unklar. Unklar ist auch, seit wann überhaupt Teile des Lifts fehlen, wie der Sender NDR berichtet. Das Haus hatte für einige Jahre der Signa-Holding gehört. Nach deren Pleite im Jahr 2023 kaufte der Hamburger Investor Harm Müller-Spreer die Immobilie.
Laut Müller-Spreer war der Paternoster im Sommer 2025 nicht mehr intakt. „Es fehlten Verkleidung, Bauteile, Fahrkörbe und alle Knöpfe“, zählte er auf. Behörden hätten dem Investor mitgeteilt, dass er den Lift auch nach einer vollständigen Reparatur nicht in Betrieb nehmen dürfte – aus Sicherheitsgründen, wie er berichtete.
Widersprüchliche Aussagen
Der Investor hält es für möglich, „dass Teile in der Zeit, in der die Baustelle nach der Signa-Insolvent brach lag, abhanden gekommen sind.“ Dem widersprach das Denkmalschutzamt. Bei einer Begehung im Sommer 2025 sei der Lift noch vollständig mit Rahmen und Kabinen im Haus eingebaut gewesen. Das könnten auch Zeugen bestätigen. Das Denkmalschutzamt bereitet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren vor.
„Eigentümer wusste genau, was er tat“
Der Denkmalverein erhob schwere Vorwürfe gegen Müller-Spreer. „Der Eigentümer ist ein erfahrener Immobilienbesitzer, und er wusste ganz genau, was er da tat“, äußerte Kristina Sassenscheidt vom Denkmalverein. „Das ist an Skrupellosigkeit nicht zu überbieten.“ Der Investor selbst sagte: „Ich persönlich hätte es sehr charmant gefunden, so einen besonderen Aufzug in meinem Gebäude zu haben.“
Aufwendige Sanierung
Der verschwundene Paternoster im Hamburger Flüggerhaus von 1908 gilt als der älteste der Welt. Er wurde 1979 stillgelegt und geriet in Vergessenheit, bis ihn ein Kunsthistoriker 2018 zufällig wiederentdeckte. Ein Restaurator und sein Team investierten daraufhin mehr als 2500 Arbeitsstunden in die Sanierung des denkmalgeschützten Aufzugs.
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