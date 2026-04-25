Laute Schmerzensschreie: Arbeiter (27) im Spital

Schon lange steht die Sanierung der desolaten Brücke über die Rabnitz auf der Liste der wichtigen Mobilitäts- und Radwegprojekte des Landes. Wie erst jetzt bekannt wurde, passierte in den Vormittagsstunden am Freitag vor einer Woche auf der Baustelle in Lutzmannsburg ein folgenschweres Missgeschick.