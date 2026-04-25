„Jüngere Vergangenheit gibt uns Selbstvertrauen“

Das klingt kurios, eigentlich absurd, nur drei Tage nach dem 0:2-Desaster gegen Hartberg. Aber morgen gastiert Salzburg in Hütteldorf. Jahrelang war Grün-Weiß da nur Punktelieferant, aber das änderte sich unter Hoff Thorup. Am 8. März wurde daheim mit einer 1:0-Abwehrschlacht extrem glücklich die Top-6 fixiert, ehe Rapid nur eine Woche später zum Start der Meistergruppe auch noch ein 1:0 im Bullenstall nachlegte. Der „Dreier“ war schon hoch verdient, auch wenn Seidls goldener Freistoß unhaltbar abgefälscht war. „Der Glaube ist da, warum sollten wir nicht ein drittes Mal gewinnen?“, nutzt Hoff Thorup die Statistik, um die Köpfe aufzurichten.