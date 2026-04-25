Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

4 Spiele sieglos, aber

„Jüngere Vergangenheit gibt uns Selbstvertrauen“

Bundesliga
25.04.2026 07:55
Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup
Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Die jüngste Bilanz gegen Salzburg macht Rapid nach der Hartberg-Pleite Mut. Kapitän Seidl meint: „Wir haben unser Ziel nicht aus den Augen verloren.“

0 Kommentare

„Die jüngere Vergangenheit gibt uns Selbstvertrauen“, sagt Trainer Hoff Thorup. „Wir können mit einem guten Gefühl in die Partie gehen“, nickt Kapitän Seidl.

Matthias Seidl
Matthias Seidl(Bild: GEPA)

Das klingt kurios, eigentlich absurd, nur drei Tage nach dem 0:2-Desaster gegen Hartberg. Aber morgen gastiert Salzburg in Hütteldorf. Jahrelang war Grün-Weiß da nur Punktelieferant, aber das änderte sich unter Hoff Thorup. Am 8. März wurde daheim mit einer 1:0-Abwehrschlacht extrem glücklich die Top-6 fixiert, ehe Rapid nur eine Woche später zum Start der Meistergruppe auch noch ein 1:0 im Bullenstall nachlegte. Der „Dreier“ war schon hoch verdient, auch wenn Seidls goldener Freistoß unhaltbar abgefälscht war. „Der Glaube ist da, warum sollten wir nicht ein drittes Mal gewinnen?“, nutzt Hoff Thorup die Statistik, um die Köpfe aufzurichten.

„Nur“ noch um Europa
Dass Seidl im ersten Saisonduell beim 1:2 im Finish einen Elfmeter über die Latte jagte? Schwamm drüber. „Es ist schon herausfordernd, immer wieder aufzustehen“, spricht Seidl die konstante Inkonstanz an. „Wir haben schon bewiesen, dass wir es können.“

Und gegen aktive, offensive Gegner tut sich Rapid leichter als gegen defensive Bollwerke. „Es gibt für jede Partie einen anderen Matchplan“, so Seidl. „Aber wenn wir beim Rausspielen mehr Risiko nehmen, ist etwas möglich.“ Denn die Beichler-Truppe wird pressen, nicht wie Hartberg den eigenen Sechzehner verbarrikadieren. Da versuchten Cvetkovic und Raux-Yao vergeblich, die Steirer zu locken, Räume zu schaffen. „Aber zu einem Tanz gehören immer zwei“, beschreibt Hoff Thorup das Geduldsspiel.

Die zwei Siege gegen Salzburg machen Rapid Hoffnung.
Die zwei Siege gegen Salzburg machen Rapid Hoffnung.(Bild: APA/KRUGFOTO)

Morgen ist mehr Vollgas garantiert. „Wir können mutig, vielleicht auch etwas befreiter aufspielen“, will Seidl den wohl geplatzten Titel-Traum nutzen. „Die Spannung ist aber nach wie vor da. Wir haben unser Ziel nicht aus den Augen verloren, es geht um jeden Platz.“ Für das Europacup-Ticket müsste Rapid noch aufs Liga-Stockerl, als Vierter könnte sogar noch das Play-off (falls Altach Cupsieger wird) drohen. Und von hinten klopfen ja auch die Austria und Hartberg an.

„Ich erwarte, dass wir nach der Enttäuschung zurückschlagen“, so Hoff Thorup. Das Feuer ist noch da. Tore und Siege fehlen ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
25.04.2026 07:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
132.367 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ausland
An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma
103.804 mal gelesen
„Timmy“ wird von Helfern befeuchtet, damit er nicht austrocknet.
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
101.617 mal gelesen
Christian Poley
Wien
Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben
1153 mal kommentiert
Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.
Innenpolitik
Thurnher mit klarer Mehrheit an ORF-Spitze gewählt
681 mal kommentiert
Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag Ingrid Thurnher (Bild) zur neuen ORF-Generaldirektorin ...
Österreich
Rabiater Schubhäftling löst Notrutsche aus
644 mal kommentiert
Wegen eines randalierenden Abschiebehäftlings kurz vor dem Abflug musste ein Airbus A320 von ...
Mehr Bundesliga
Sonntag bei Rapid
Heißer Kampf mit vier Endspielen für die Bullen
4 Spiele sieglos, aber
„Jüngere Vergangenheit gibt uns Selbstvertrauen“
Krone Plus Logo
Liga-Insider:
„Mein Einser-Kandidat auf den Meistertitel“
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: WSG Tirol gegen SV Ried
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 17 Uhr: Der WAC empfängt den GAK

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf