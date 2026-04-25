Entlastungen statt Prinzip Hoffnung

Optimismus ist da immer gut und auch berechtigt, allerdings hat man das Gefühl, dass die ebenso notwendigen Hausaufgaben doch immer nur zögerlich vorankommen. Gemeint sind die x-mal angesprochenen und versprochenen Entlastungen und Entfesselungen für die Unternehmen. Die tollen Möglichkeiten am Weltmarkt hält ihnen die Politik wie die Karotte vor die Nase, doch dahinter regiert dann doch eher das Prinzip Hoffnung, dass sie diese fetten Aufträge schon bekommen werden.