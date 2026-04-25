„Ganz ehrlich“: Wagner spricht über Aus beim DFB

„War der Hammer“

Um weiter auszuführen: „Aber nicht, weil es mir beim DFB keinen Spaß gemacht hätte, das war eine tolle Zeit mit der Heim-EM als Höhepunkt. Für einen jungen Trainer wie mich war es der Hammer, mit einem inhaltlich guten Trainer wie Julian arbeiten zu können und unter Druck Topspieler zu trainieren wie Toni Kroos, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Toni Rüdiger, Flo Wirtz, Jamal Musiala und all die anderen.“ Zur Entscheidung, nach zwei Jahren ein neues Kapitel aufzuschlagen, stehe Wagner dennoch nach wie vor.