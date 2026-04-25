„Ganz ehrlich“: Wagner spricht über Aus beim DFB

Im Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“ hat sich Sandro Wagner unter anderem zu seinem Aus als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft geäußert. Er bereue es nicht, die Truppe rund um Julian Nagelsmann verlassen zu haben, so der 38-Jährige.
Im Sommer 2025 hatte Wagner den DFB verlassen, um als Chefcoach auf der Trainerbank des FC Augsburg Platz zu nehmen. Ein Kapitel, das für den ehemaligen Stürmer jedoch nach nur fünf Monaten wieder enden sollte.
Auf die Frage, ob es ihn denn beschäftige, die Fußball-WM nun vor dem Fernseher und nicht als Co-Trainer des deutschen Nationalteams zu verfolgen, meinte Wagner: „Ganz ehrlich: Keine Sekunde.“
„War der Hammer“
Um weiter auszuführen: „Aber nicht, weil es mir beim DFB keinen Spaß gemacht hätte, das war eine tolle Zeit mit der Heim-EM als Höhepunkt. Für einen jungen Trainer wie mich war es der Hammer, mit einem inhaltlich guten Trainer wie Julian arbeiten zu können und unter Druck Topspieler zu trainieren wie Toni Kroos, Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan, Toni Rüdiger, Flo Wirtz, Jamal Musiala und all die anderen.“ Zur Entscheidung, nach zwei Jahren ein neues Kapitel aufzuschlagen, stehe Wagner dennoch nach wie vor.
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