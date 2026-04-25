„Es erzürnt, ich finde es wahnsinnig unfair“, kommentiert Victoria Hudson das Ungleichgewicht zwischen Sportlerinnen und Sportlern in den Medien. Sportkrone.at unterhielt sich im Rahmen der Studienpräsentation „Genderbalance in der Sportberichterstattung“ mit der Speerwurf-Europameisterin von 2024.