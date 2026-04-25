„Muss nun halbe Stunde länger neben Ernst sitzen“

„Noch nicht am Ziel, aber ...“

Vorausgegangen waren harsche Kritik und Sicherheitsbedenken der Piloten. Auslöser war ein Crash von Haas-Pilot Oliver Bearman, der in Suzuka mit Geschwindigkeitsüberschuss von der Strecke kam, da sein Vordermann die Batterie aufladen musste. „Wir sind noch nicht am Ziel, aber unterm Strich gehen die Änderungen in die richtige Richtung“, weiß GPDA-Präsident und Ex-Formel-1-Pilot Alex Wurz. Künftig sollen die Fahrer während der Runde deutlich weniger auf das Aufladen der Batterie achten müssen.