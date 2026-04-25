Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alexander Wurz:

„Muss nun halbe Stunde länger neben Ernst sitzen“

Formel 1
25.04.2026 07:40
Kult-Duo: Alex Wurz (l.) und Ernst Hausleitner
Kult-Duo: Alex Wurz (l.) und Ernst Hausleitner(Bild: GEPA)
Porträt von Ann Sophie Walten
Von Ann Sophie Walten

Bereits in Miami sollen erste Anpassungen am Formel-1-Regelwerk greifen. Dass indes das einzige Training in Florida auf 90 Minuten verlängert wird, hat auch für ORF-Experten Alexander Wurz Auswirkungen ...

0 Kommentare

Acht Tage noch, bis die Motoren der Königsklasse in Miami wieder aufheulen. Die ungeplante Rennpause im April nutzten der Automobilweltverband FIA, die Teams und die Formel1, um einerseits einen Grand Prix in der Türkei für 2027 zu fixieren, vor allem aber, um das Regelwerk zu optimieren.

„Noch nicht am Ziel, aber ...“
Vorausgegangen waren harsche Kritik und Sicherheitsbedenken der Piloten. Auslöser war ein Crash von Haas-Pilot Oliver Bearman, der in Suzuka mit Geschwindigkeitsüberschuss von der Strecke kam, da sein Vordermann die Batterie aufladen musste. „Wir sind noch nicht am Ziel, aber unterm Strich gehen die Änderungen in die richtige Richtung“, weiß GPDA-Präsident und Ex-Formel-1-Pilot Alex Wurz. Künftig sollen die Fahrer während der Runde deutlich weniger auf das Aufladen der Batterie achten müssen.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

Zusätzlich werden Sicherheitsmaßnahmen bei Starts und im Rennverlauf eingeführt, um Auffahrunfälle zu verhindern. Weil es sich beim Rennen in Miami um ein Sprint-Wochenende handelt, gibt es für das einzige freie Training eine halbe Stunde obendrauf.

Lesen Sie auch:
Das Formel-1-Team Audi findet einen neuen Renndirektor
Nach Aus von Wheatley
Formel 1: Audi stellt neuen Renndirektor vor!
24.04.2026
Für fünf Jahre
Formel 1 kehrt offenbar auf diese Strecke zurück!
24.04.2026
Sooooo verliebt!
Kardashian und Hamilton baden vor Malibu in Glück
23.04.2026

Und was sagt Experte Wurz dazu? „Jetzt muss ich statt 60 halt 90 Minuten neben Ernst Hausleitner sitzen …“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
25.04.2026 07:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
132.367 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ausland
An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma
103.804 mal gelesen
„Timmy“ wird von Helfern befeuchtet, damit er nicht austrocknet.
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
101.617 mal gelesen
Christian Poley
Wien
Abschiebungen stoppen, Familiennachzug erlauben
1153 mal kommentiert
Ein Teil der SPÖ will Abschiebungen aussetzen und den Familiennachzug sofort wieder zulassen.
Innenpolitik
Thurnher mit klarer Mehrheit an ORF-Spitze gewählt
681 mal kommentiert
Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag Ingrid Thurnher (Bild) zur neuen ORF-Generaldirektorin ...
Österreich
Rabiater Schubhäftling löst Notrutsche aus
644 mal kommentiert
Wegen eines randalierenden Abschiebehäftlings kurz vor dem Abflug musste ein Airbus A320 von ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf