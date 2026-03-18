4 Arbeiter tot: Warum die Bergung so lange dauerte

Unterdessen wächst der Druck auf die Verantwortlichen. Die Gewerkschaft Bau-Holz fordert eine lückenlose Aufklärung der Ursachen. Besonders eindringlich die Worte von GBH-Bundesvorsitzendem Josef Muchitsch:

„Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und den Kolleginnen und Kollegen auf der Baustelle“ und weiter: „Vom Auftraggeber über die Auftragnehmer bis zu den handelnden Menschen auf der Baustelle tragen alle Verantwortung. Es geht um Menschenleben. Es muss alles getan werden, damit jeder Bauarbeiter am Abend gesund nach Hause kommt.“