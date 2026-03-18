Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue tragische Details

4 Arbeiter tot: Warum die Bergung so lange dauerte

Wien
18.03.2026 11:19
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem tragischen Unglück in der Wiener Porzellangasse werden nun immer mehr erschütternde Details bekannt. Der folgenschwere Arbeitsunfall, der vier Menschen das Leben kostete und einen weiteren schwer verletzte, entpuppte sich als einer der verheerendsten Arbeitsunfälle der vergangenen Jahre.

0 Kommentare

Rund 120 Feuerwehrleute standen im Einsatz, der sich über mehr als vier Stunden zog. Besonders dramatisch: Der flüssige Beton, unter dem die Bauarbeiter verschüttet wurden, erschwerte die Bergung massiv. Zwei der Opfer konnten erst nach zweieinhalb Stunden gefunden werden – ein Wettlauf gegen die Zeit, während das Material zunehmend erhärtete.

Wie berichtet, war es am Dienstag gegen 14.30 Uhr bei Bauarbeiten im Zuge eines Dachgeschossausbaus zur Katastrophe gekommen. Eine Konstruktion aus Schalungen und Gerüst brach plötzlich zusammen und riss mehrere Arbeiter mit sich in die Tiefe – begraben unter Trümmern und Beton.

Lesen Sie auch:
Ein Kranfahrer konnte erst Stunden später gerettet werden – er beobachtete die Tragödie und ...
Vier Tote bei Baudrama
„Lautes Rumpeln, dann hörte ich Arbeiter schreien“
17.03.2026
Auf Wiener Baustelle
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
17.03.2026
In Wien hat sich am Dienstag einer der verheerendsten Arbeitsunfälle der vergangenen Jahre ...
In Wien hat sich am Dienstag einer der verheerendsten Arbeitsunfälle der vergangenen Jahre ereignet.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Ein 45-jähriger Arbeiter konnte noch relativ rasch schwer verletzt gerettet werden. Doch danach begann eine aufwendige und nervenaufreibende Suche nach weiteren Verschütteten. Die Feuerwehr erhöhte umgehend die Alarmstufe, Spezialkräfte wurden angefordert. Sogar Drohnen, Rettungshunde und Schallortung kamen zum Einsatz, um mögliche Lebenszeichen unter den Trümmern zu finden.

Aufnahmen zeigen den verheerenden Einsatz in der Porzellangasse:

(Bild: Eva Manhart)
(Bild: Eva Manhart)
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
(Bild: Eva Manhart)

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich extrem schwierig: Zugänge mussten erst geschaffen, Zäune und Türen entfernt werden. Trümmerteile, Eisenarmierungen und Gerüststücke wurden mühsam händisch, mit Seilwinden und per Kran geborgen. Der Kranfahrer selbst musste bis etwa 17.30 Uhr in seiner Kabine ausharren. Der zähflüssige Beton machte jede Bewegung zur Herausforderung – und wurde mit jeder Minute härter.

Beton wurde zunehmend fester
Nachdem die ersten beiden Opfer geborgen worden waren, wurde die Situation noch dramatischer: Der zunehmend feste Beton erschwerte das Vordringen zu den weiteren Verschütteten erheblich. Schließlich wurde das gesamte Trümmerfeld nochmals von einem Rettungshund abgesucht, um sicherzugehen, dass sich keine weiteren Personen darunter befanden.

Zitat Icon

Es geht um Menschenleben. Es muss alles getan werden, damit jeder Bauarbeiter am Abend gesund nach Hause kommt.

GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch

Unterdessen wächst der Druck auf die Verantwortlichen. Die Gewerkschaft Bau-Holz fordert eine lückenlose Aufklärung der Ursachen. Besonders eindringlich die Worte von GBH-Bundesvorsitzendem Josef Muchitsch:
„Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und den Kolleginnen und Kollegen auf der Baustelle“ und weiter: „Vom Auftraggeber über die Auftragnehmer bis zu den handelnden Menschen auf der Baustelle tragen alle Verantwortung. Es geht um Menschenleben. Es muss alles getan werden, damit jeder Bauarbeiter am Abend gesund nach Hause kommt.“

Obduktionen wurden angeordnet
Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind weiterhin im Gange, wie die Wiener Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Arbeitsinspektorat ist dabei eingebunden. Nach der Leichenbeschau wurde ein Anlassbericht an die Staatsanwaltschaft übermittelt, Obduktionen dürften bereits angeordnet sein. Ob strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt, wird nun geprüft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
18.03.2026 11:19
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Feuerwehr
BergungUnglückArbeitsunfallDrohne
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 16°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
5° / 16°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
3° / 16°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
4° / 16°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
5° / 17°
Symbol heiter

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
199.731 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
157.464 mal gelesen
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
130.849 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1676 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1462 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1332 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Mehr Wien
Neue tragische Details
4 Arbeiter tot: Warum die Bergung so lange dauerte
Basteln, Natur, Rätsel
Tolles Programm für Kinder in den Osterferien
Wiener Konzerthaus
Ein Adieu mit Bizet, Franck & Rachmaninoff?
Ein Täter festgenommen
Mädchen (16) vergewaltigt, gefilmt und erpresst
Nach „Krone“-Bericht
Stadt und Polizei machten illegale Deponie dicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf