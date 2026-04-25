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Zirkus macht gute Geschäfte mit „Freikarten“

Burgenland
25.04.2026 05:00
Die Zeltstadt des Zirkus Wiener Neustadt.
Die Zeltstadt des Zirkus Wiener Neustadt.(Bild: Bettina Mader)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Ein Traditionsunternehmen tourt mit mehreren Shows durch die Lande. Freikarten-Besitzer fühlen sich abgezockt, weil sie bezahlen mussten. Es ist nicht das erste Mal, dass Menschen so zum Narren gehalten wurden.

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Gratiskarten für den Zirkus hatte eine „Krone“-Leserin aus dem Burgenland bei einem Arztbesuch in Wiener Neustadt erhalten. Der Zirkus Louis Knie gastiert dort noch bis zum 3. Mai. Sie gab die Karten an ein befreundetes Paar mit Kind weiter. Die Freikarten sollten eine Stunde vor Beginn, der um 18 Uhr angesetzt war, an der Kasse in Eintrittskarten umgetauscht werden.

Alle „Freiplätze“ voll
Als die Familie aus dem Burgenland eigens früher mit Kind nach Wiener Neustadt angereist kam, musste sie sich gegen 16.45 Uhr in eine lange Kassen-Warteschlange stellen – mit Kind nicht lustig. Am Ende kam die Auskunft, dass es keine Freiplätze mehr gäbe. Es hätten sich andere Gratiskartenbesitzer ab 13 Uhr angestellt, und nun sei alles besetzt. Man würde ihnen aber einen Nachlass für andere Sitzplätze gewähren. Angesichts der erwartungsvollen Kinderaugen des Sprösslings konnten die Eltern schwer ablehnen und bezahlten rund 60 Euro für Logenplätze.

Zirkus verweist auf Homepage
Der Zirkusbesuch, eigentlich mit gratis Eintritt kalkuliert, kostete unsere Familie mit Konsumation in der Pause unterm Strich rund 100 Euro. Guter Umsatz für die Artisten, viel Geld für eine junge Familie. Beim Zirkus beteuert eine Sprecherin, dass die Freikarten „für den 3. Rang gelten, solange Plätze verfügbar seien. Alle, die dort sitzen, haben sicher keinen Eintritt bezahlt, das kann jeder nachprüfen.“ Die Klausel ist auch auf der Homepage einsehbar. Was allerdings nicht dort steht, ist, wo genau der 3. Rang wäre. Denn Karten kann man online nur für verschiedene „Blöcke“ kaufen, nicht für einen Rang. Schwierig überblickbar, wo nun tatsächlich der Freibereich wäre.

Wer wirklich im Freikartenbereich sitzt, ist unklar (Symbolbild).
Wer wirklich im Freikartenbereich sitzt, ist unklar (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com null)

Wer also „eine Stunde vor Beginn“ ansteht und keine freien Plätze mehr bekommt, der muss auf teurere ausweichen oder heimgehen. Die Leserin berichtet allerdings: „Das Zelt war voll besetzt. Meine Bekannten waren froh, dass das Kind einen eigenen Sitz hatte. In der Nachbarloge saßen Eltern, die auch drei Karten gekauft hatten, aber das Kind auf den Schoß nehmen mussten, weil dort kein Platz mehr frei war.“

Zitat Icon

Gültig auf Rang 3 und nur, solange der Vorrat reicht. Eine Aufzahlung auf die nächsthöheren Kategorien ist möglich.

Homepage des Zirkus

Dass dies die Marketingstrategie des Zirkus Louis Knie ist, hat die „Krone“ in anderen Bundesländerausgaben schon mehrfach berichtet, denn die Schau tourt durch ganz Österreich mit drei Shows gleichzeitig. Das Unternehmen wurde für seine Vorgehensweise vom Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb gerügt, stellte seine Methoden jedoch offenbar nicht ein.

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Vermutlich in der Annahme, dass den Zirkus schon niemand klagen wird. Die Frage, die sich dabei stellt, ist, warum mit solchen Marketingmethoden gearbeitet wird. Möchte man nicht, dass Besucher wieder kommen? Derzeit gastieren übrigens noch mindestens zwei andere Artistentruppen, denen frohe Gesichter im Publikum wichtiger sind.

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