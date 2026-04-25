Zirkus macht gute Geschäfte mit „Freikarten“

Zirkus verweist auf Homepage

Der Zirkusbesuch, eigentlich mit gratis Eintritt kalkuliert, kostete unsere Familie mit Konsumation in der Pause unterm Strich rund 100 Euro. Guter Umsatz für die Artisten, viel Geld für eine junge Familie. Beim Zirkus beteuert eine Sprecherin, dass die Freikarten „für den 3. Rang gelten, solange Plätze verfügbar seien. Alle, die dort sitzen, haben sicher keinen Eintritt bezahlt, das kann jeder nachprüfen.“ Die Klausel ist auch auf der Homepage einsehbar. Was allerdings nicht dort steht, ist, wo genau der 3. Rang wäre. Denn Karten kann man online nur für verschiedene „Blöcke“ kaufen, nicht für einen Rang. Schwierig überblickbar, wo nun tatsächlich der Freibereich wäre.