Heißer Kampf mit vier Endspielen für die Bullen

Seit Freitag steht der nächste Sommer-Neuzugang fest: Der serbische Nachwuchsteamspieler Filip Matijasevic wird ein Bulle. Der 18-jährige Rechtsfuß ist im offensiven Mittelfeld zu Hause und kommt von Erstligist FK Cukaricki (Srb), für den er 16-jährig in der obersten Spielklasse debütierte. Matijasevic freut sich auf die Aufgabe: „Der Klub ist bekannt für seine gute Arbeit mit jungen Spielern. Diese Chance möchte ich nutzen.“ Bei den Bullen unterschrieb er bis Ende Juni 2031. Nach seiner Ankunft im Sommer zählt er zum Bundesligakader, wird aber auch für den FC Liefering zum Einsatz kommen.