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Sonntag bei Rapid

Heißer Kampf mit vier Endspielen für die Bullen

Red Bull Salzburg
25.04.2026 08:00
Yorbe Vertessen (li.) und Kerim Alajbegovic.
Yorbe Vertessen (li.) und Kerim Alajbegovic.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Das Titelrennen  der Bundesliga geht in die entscheidende Phase. Am Sonntag wartet das Auswärtsspiel bei Rapid auf die Bullen, die einen Neuzugang präsentierten.

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Der Endspurt im Kampf um den Titel in der österreichischen Bundesliga ist angebrochen. Und die Bullen sind mittendrin. Ein Zähler beträgt der Rückstand auf Leader Sturm, bei Punktegleichheit ist Salzburg – aufgrund der Abrundung nach der Punkteteilung – vorzureihen. Heißt: Die Truppe von Daniel Beichler hat alles selbst in der Hand. „Wir schauen auf uns“, erklärte Yorbe Vertessen jüngst. Der Belgier betont aber: „Auf uns warten vier Finalspiele.“

Am Sonntag (14.30, live auf Sky) wartet zunächst der Auswärtstreff mit Rapid in Wien-Hütteldorf.

Stefan Lainer hat seine Sperre abgesessen.
Stefan Lainer hat seine Sperre abgesessen.(Bild: GEPA)

Eine Woche später könnte es im Duell mit Sturm vor eigenem Publikum schon zu einer Vorentscheidung kommen.

Wieder eine Woche später wartet das Auswärtsspiel gegen den LASK.

Den Abschluss der Saison bestreiten die Bullen daheim gegen Hartberg am 17. Mai. Die beiden abschließenden Runden der Meistergruppe finden jeweils zeitgleich statt.

„Wir werden sehen, was dabei herauskommt“, ergänzte Vertessen. Sein Team geht personell verstärkt ins Spiel gegen die Hütteldorfer. Rechtsverteidiger Stefan Lainer hat seine Gelb-Sperre abgesessen und kann wieder mitwirken. Nur die Verletzten Takumu Kawamura (Knie), Justin Omoregie (Schulter) und Oliver Lukic (Rücken) fehlen.

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Seit Freitag steht der nächste Sommer-Neuzugang fest: Der serbische Nachwuchsteamspieler Filip Matijasevic wird ein Bulle. Der 18-jährige Rechtsfuß ist im offensiven Mittelfeld zu Hause und kommt von Erstligist FK Cukaricki (Srb), für den er 16-jährig in der obersten Spielklasse debütierte. Matijasevic freut sich auf die Aufgabe: „Der Klub ist bekannt für seine gute Arbeit mit jungen Spielern. Diese Chance möchte ich nutzen.“ Bei den Bullen unterschrieb er bis Ende Juni 2031. Nach seiner Ankunft im Sommer zählt er zum Bundesligakader, wird aber auch für den FC Liefering zum Einsatz kommen.

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