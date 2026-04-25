„Wollen eine Sprungschanze für junge Spieler sein“

Vier Runden vor Schluss liegt Hoffenheim in der deutschen Bundesliga sensationell auf Rang fünf. Nun will das Überraschungsteam die Saison krönen – mit dem Champions-League-Ticket! Sportboss Andreas Schicker sprach mit der „Krone“ außerdem über seine Zukunft und hat natürlich auch ein Auge auf die Fußball-WM.