„Wollen eine Sprungschanze für junge Spieler sein“

Vier Runden vor Schluss liegt Hoffenheim in der deutschen Bundesliga sensationell auf Rang fünf. Nun will das Überraschungsteam die Saison krönen – mit dem Champions-League-Ticket! Sportboss Andreas Schicker sprach mit der „Krone“ außerdem über seine Zukunft und hat natürlich auch ein Auge auf die Fußball-WM.
Hoffenheim ist in der deutschen Bundesliga ein heißer Anwärter auf die Champions League, will heute Abend in Hamburg den nächsten Schritt setzen. Sport-Geschäftsführer Andi Schicker plauderte mit der „Krone“ über...
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